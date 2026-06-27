英國手工跑車廠「最新雙門硬頂作品」亮相！限量9席全都專屬訂製

圖文／7Car 小七車觀點

英國獨立車廠 Morgan Motor Company 正式對外公開 Midsummer Coupé，這款車並非單純的量產新作，而是廠方特殊訂製計劃下的里程碑式作品。該車以 2024 年發表的 Midsummer barchetta 為基礎，發展出固定硬頂車身形式，並由一位客戶的初步構想延伸為九輛各具個性的專屬訂製車款。原型車（內部稱之為「藝術家試作版」）率先亮相，作為後續九輛訂製車的設計與工程基準，每輛車都將在與客戶密切合作下獨立完成，共享基礎架構但擁有截然不同的細節詮釋。

從結構層面來看，Midsummer Coupé 並非僅是在原有開放車型上加裝車頂。設計團隊重新審視了整體比例，導入大片玻璃車頂與固定式硬頂架構，使車側輪廓自後三季角度觀看時，車頂線條得以流暢銜接至後葉子板，形成連續而具張力的視覺效果。車頂與擋風玻璃採用結構黏合技術，搭配銑削鋁合金 A 柱與沉頭鉚接工法，使玻璃與金屬共同參與車身剛性表現，整體抗扭剛度提升的同時，車重僅較加裝硬頂的 Supersport 增加 2.5%。車門高度亦隨之提高，形成一條明顯的鋁合金腰線，並將門把整合其中，下緣則採用拋光不鏽鋼飾板，與原始 Midsummer 的視覺元素相呼應。

內裝方面，Midsummer Coupé 延續了前作對材質運用的講究。大面積玻璃車頂引入充足自然光，營造出開闊的座艙氛圍，而柚木（teak）則成為貫穿兩代車型的關鍵素材，廣泛應用於中控、排檔頭、遮陽板等細節，並與鋁合金、皮革及細部金屬構件相互搭配。特別的是，車窗開關被安置於車頂結構內，後視鏡則固定於橫跨車艙的鋁合金軌道上，所有元件皆以整合式思維設計，呈現高度的工程協調性。不過，原型車所採用的柚木僅為其中一種選擇，後續九輛 commission 將開放客戶挑選不同木紋與材質組合，進一步強化每輛車的獨特性。

Midsummer Coupé 的誕生也標誌著 Morgan 與義大利設計工作室 Pininfarina 的合作持續深化。雙方設計師在開發過程中緊密討論比例、曲面語言與硬頂車型應有的個性，最終成果在視覺上與 Midsummer 保持明確連結，卻又具備獨立性格。此外，該車在實用性上亦較前作更為周全，完整的氣候密封與空調系統、改善的防雨與隔音表現，使其更適合長途旅行，但仍保留 Morgan 一貫的輕量化與機械反饋特質。原型車在公開展示後，將納入荷蘭海牙 Louwman Collection 博物館典藏，成為該館重要歷史汽車收藏的一部分，也讓公眾有機會在客戶訂製車陸續完工前，親身感受這款作品的設計企圖。

對 Morgan 而言，Midsummer Coupé 不僅是一項技術成果，更展現了其特殊專案部門的運作模式。該部門獨立於量產車型之外，提供一個與客戶深度協作的框架，使極具個人風格的訂製車得以實現，同時也為廠內累積新材料、新工法與新結構的實戰經驗。九輛 commission 雖共享同一套車體架構，但在色彩、皮革、木飾與專屬細節上將各異其趣，最終形成一組既具統一血統、又各自獨立的作品群。這款車既總結了自 Midsummer 以來的設計演進，也預示了 Morgan 在當代 coachbuilding 領域中持續拓展邊界的可能性，在傳統手藝與現代工程之間，找到一條仍忠於品牌核心、卻日益開放的發展路徑。