TOYOTA新Corolla掀背神車來了！日本7月開賣新台幣50萬、台灣97.9萬接單

▲日本TOYOTA Corolla Sport新年式7月開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

今年適逢TOYOTA Corolla家族60週年，台灣、日本都有不少新車上市搏版面，日本將在7月13日推新年式Corolla Sport，針對車色、配備、內裝與車型編成進行調整，並首度新增Active Elegance特仕版，售價折合新台幣50萬起，而台灣市場也有60週年Corolla Sport接單，售價97.9萬。

▲日本新年式Corolla Sport調漲，並有更帥的特仕車能選。

日本新Corolla Sport共有4款車型，全車系相較過去約有5萬日圓漲幅，售價2,531,600日圓起，折合新台幣約50萬，而首度推出更帥的Active Elegance特仕版，開價3,438,000日圓，折合新台幣約68萬。

外觀變化不大，主要透過車色組合帶來新鮮感，原廠新增Neutral Black與Dark Blue Mica兩款新車色，雙色塗裝則加入珍珠白搭配黑色車頂，以及紅色搭配黑色車頂的新選擇，同時也取消部分現行黑色、藍色及既有雙色塗裝。

▲特仕車擁有更豐富的配備。

此次最大的亮點，則是新增名為Active Elegance的特仕車，新車以HEV G Z為基礎打造，不僅擁有更完整的配備水準，也透過專屬內外觀設定提升質感，成為新年式Corolla Sport車系的新旗艦選擇。

TYOOTA重新調整車系配備，入門HEV G X車型取消部分原本提供的選配，包括真皮方向盤、真皮排檔頭、方向盤加熱以及Nanoe X空調等舒適配備，藉此重新區隔產品定位，而高階HEV G Z車型則取消過去頗受歡迎的紅黑雙色內裝配置，2026年式全面改採黑色內裝設計，營造更沉穩一致的車室氛圍。