台灣TOYOTA「7月大改款新車」倒數發表！單一車型163萬接單

▲全新一代大改款TOYOTA Hilux官宣，預計7/1上市發表。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日前已經在台灣現身的大改款TOYOTA Hilux，台灣和泰於官方臉書確認上市喜訊，將於7月1日在台灣發表，目前全車系採單一車型、163萬元預售價販售，除了導入最新世代TSS 3.0駕駛輔助系統之外，座艙科技、越野機能與舒適性皆迎來明顯升級，鎖定國內商用與戶外玩家市場。

▲新一代TOYOTA Hilux外觀更霸氣，且內裝更是一掃過去陽春商用氣息。

外觀仍是相當粗獷霸氣的越野形象，車頭換上重新設計的水箱護罩與保桿，搭配全LED頭燈組，展現更具現代感的視覺風格。內裝則是改款重點之一，採用全新水平式中控台設計，配備12.3吋數位儀表與12.3吋中央觸控螢幕，支援Apple CarPlay（無線／有線）及Android Auto（有線），同時提供JBL九具揚聲器音響、Qi手機無線充電、皮革座椅等豪華配備，大幅提升車室質感與科技氛圍。

安全方面，全新Hilux同步升級至TSS 3.0，提供更完整的主動安全防護功能。此外也導入EPB電子手煞車、Auto Hold、自適應電子動力方向盤（EPS）等便利配備，使日常都會使用更加輕鬆。

▲越野能力再強化，台灣以2.8升柴油動力為主，尚未導入國外的電動版。

新車首度導入升級版MTS智慧型越野地形系統，可依不同地形自動調整循跡、動力輸出與煞車控制，共提供多達9種地形模式；搭配MTM智慧型越野顯示幕，利用車頭、車側及車尾攝影機提供底盤透視畫面，協助駕駛掌握輪下路況，在攀岩、涉水或穿越崎嶇路面時更具信心。

動力方面，台灣導入車型維持2.8升四缸渦輪柴油引擎，最大輸出204匹馬力、51公斤米扭力，搭配6速手自排變速箱與分時四輪驅動系統，並具備Auto LSD自動限滑差速器及後差速器鎖定功能，不過與部分海外市場不同的是，台灣版本並未導入48V輕油電系統，首波也並未有電動版規劃。