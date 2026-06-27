Hyundai「大改款國民房車Avante」亮相！油＋油電雙動力尬AI更聰明

圖文／7Car 小七車觀點

2026年釜山移動展正式開幕，Hyundai在展前媒體發表會上，全球首度公開第八代大改款 Avante。這款在韓國市場擁有「國民車」地位的房車，繼 2020 年第七代車型後歷經六年蛻變，以嶄新設計、放大的車身尺碼，以及首度導入品牌旗艦房車 Grandeur 所搭載的次世代資訊娛樂系統「Pleos Connect」與生成式 AI 助手「Gleo AI」，宣示中型房車在數位轉型浪潮中的進化方向。

第八代 Avante在車身尺碼上較前代明顯放大，全長達 4,765mm、車寬 1,855mm、車高 1,425mm，軸距則為 2,750mm。與第七代相比，車長增加 55mm、軸距延伸 30mm、車寬拓寬 30mm，整體輪廓已接近中大型房車水準，為車室空間提供更寬裕的基礎。外觀設計延續 Hyundai「Art of Steel」設計語彙，透過銳利線條與紮實曲面交織，前臉以 H 形 LED 日行燈點綴，營造低寬視覺效果；車側維持傳統三廂轎車比例，結合平整式車門把手與 18 吋幾何造型輪圈；車尾則以呼應車頭的 H 形尾燈、垂直式第三煞車燈與擴散器造型後保桿，塑造運動化風格。

內裝核心圍繞全新 Pleos Connect 資訊娛樂系統，採用 Android Automotive OS 作為底層架構，中控台配置 16:9 比例的 14.6 吋或 12.9 吋多媒體螢幕，並保留實體按鍵以兼顧操作直覺。系統內建基於大型語言模型的生成式 AI 代理「Gleo AI」，可理解連續對話，執行車輛控制、知識查詢、旅遊行程建議乃至情感互動，扮演智慧化隨行助理角色。同時，Hyundai 也導入「Pleos App Market」，允許車主下載影音串流、遊戲等第三方應用服務，突破傳統新車出廠時功能固定的框架。音響部分則可選配 Bang & Olufsen premium 系統，並支援無線 OTA 更新、數位鑰匙 2 與雙手機無線充電等便利配備。

在安全與駕駛輔助層面，Hyundai 為第八代 Avante 搭載多項超越同級的新科技。其中最受關注的是品牌首度導入的「導航智慧巡航控制 2（NSCC 2）」，不僅能在高速公路與汽車專用道上作動，一般道路行經測速照相、減速丘或交叉路口時亦能自動減速，通過後再恢復原設定車速；另一項品牌首次配備的「SBW P 檔緊急制動」，則允許駕駛在緊急情況下按壓線傳排檔的 P 檔按鈕，即可限制動力輸出並執行減速至靜止。此外，新車也配置「油門誤踩安全輔助（PMSA）」，可於低速或靜止時偵測駕駛突然重踩油門的行為，判斷為誤操作時主動限制動力並啟動制動。其他輔助系統包含 10 具氣囊、前後方碰撞預防、車道維持、盲點監測、駕駛注意力警示、高速公路駕駛輔助 2 等，並同級首度提供「記憶倒車輔助（MRA）」與遙控智慧停車輔助，強化狹窄空間的操控便利性。

動力系統方面，第八代 Avante 提供 2.0 升自然進氣汽油與 1.6 升油電複合動力兩種選擇。汽油版本輸出 149PS，相較前代 1.6 升機型提升 26PS，搭配 IVT 無段變速箱，訴求輕快且經濟的日常使用體驗。油電車型則以 Smartstream 1.6 升引擎為核心，透過馬達輸出與電池容量優化，系統綜效馬力達 157PS，同時搭載「智慧再生制動 3.0」系統，可根據前方車流與導航資訊自動調節回充力道與減速幅度，並具備「Hybrid 階層式預測控制系統」，能預判路況以優化電池電量管理，進一步提升實際道路行駛油耗表現。此外，新車亦提供「Stay Mode」，允許車輛在靜止時維持空調與影音功能運作，模擬電動車的駐車體驗。

整體而言，第八代 Hyundai Avante 不僅是一次產品世代的更新，更象徵傳統房車在智慧化浪潮下尋找新定位的重要嘗試。從接近中大型房車的空間規模，到導入生成式 AI、OTA 更新與更完整的駕駛輔助科技，Avante 已不再只是滿足日常通勤需求的國民房車，而是朝向智慧移動載具的方向進化。在電動車快速發展與市場需求轉變的時代，Hyundai 透過兼顧燃油效率、駕駛便利性與數位體驗，讓這款經典房車持續保持競爭力，也展現品牌對未來主流車款發展趨勢的前瞻思考。