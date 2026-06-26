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1565萬起！法拉利「最新GT敞篷超跑」台灣上市　加速破百只要3.3秒

圖文／7Car 小七車觀點

台灣蒙地拿 6/25 於 Ferrari 臺中旗艦展示中心舉行「Ferrari Amalfi Spider 新車發表會」，現場公佈其建議售價為新臺幣 1,565 萬元起。該車型屬品牌 GT 敞篷車系，命名靈感源自義大利西南部的阿馬爾菲海岸。相較於 Roma Spider，Amalfi Spider 在外觀、內裝與動力系統上皆進行了程度不等的更新。

新臺幣 1,565 萬元起　Ferrari Amalfi Spider 正式在臺上市

Amalfi Spider 的車身尺碼為長 4,660mm、寬 1,974mm、高 1,305mm，軸距 2,670mm，與 Roma Spider 相比，車長增加 4mm，車高降低 1mm，其餘保持不變。車頭部分為本次變革重點，原 Roma 的傳統水箱護罩與鍍鉻躍馬廠徽已取消，改以深色凹槽上方設置同色懸浮式前翼，並將頭燈系統整合其中。氣壩與下飾板面積加大，冷卻系統與車底結構亦經重新優化。車側輪廓大致延續 Roma 的基礎線條，維持楔形設計與前後 50:50 的重量分配，車門把手造型則有所變動。車尾方面，尾燈改為隱藏於幾何切口內，牌照位置下移，後擴散器亦經過重新設計。敞篷機構採用高科技織物軟頂，在時速 60 km/h 以下僅需 13.5 秒即可完成開關。輪圈標配 20 吋規格（前245/35R20、後285/35R20），並提供多種新造型選擇，輪胎則有 Bridgestone Potenza Sport 與 Pirelli P ZERO 兩種標配選項。主動式擾流板依然保留，可依據車速與動態自動調整低風阻、中等下壓力與高下壓力三種模式。

座艙延續獨立雙座艙設計，運用碳纖維材質與撞色縫線，並以雕塑曲面突顯中央觸控螢幕，營造繭狀空間氛圍。車門把手與座艙帆形設計相互融合。數位介面部分，採用全新的 15.6 吋數位儀表板、10.25 吋中央觸控螢幕與 8.8 吋乘客專屬螢幕（可顯示G值、轉速等資訊），支援 Apple CarPlay、Android Auto 與無線充電，並搭載 MyFerrari Connect 系統，可遠端監控車輛狀態。中央控制區以一整塊經陽極氧化處理的鋁製面板構成，整合換檔機構、鑰匙插槽與無線充電功能。座椅維持 2+2 佈局，舒適型座椅可選配三種尺寸、10 組氣囊按摩功能（五種模式、三段強度）與通風功能。方向盤採全新設計，左側輻條整合駕駛輔助與通訊控制，右側負責顯示與燈光雨刷功能，背面設有音量與電台旋鈕，鋁製啟動按鈕位於左側。音響可選配 Burmester 柏林之音系統，含 14 支揚聲器與 1,200 瓦輸出，低音揚聲器隱藏於打孔鋁製飾板後方。行李箱容積提供 172~255 公升。

Amalfi Spider 搭載代號 F154 的前中置 3,855 c.c. V8 雙渦輪增壓引擎，採濕式油底殼設計。動力輸出方面，最大馬力較 Roma 提升 20CV，達到 640CV / 7,500 rpm，峰值扭力則維持 760 Nm / 3,000~5,750 rpm。引擎內部導入多項更新，包括每組汽缸配備專用壓力感測器以強化油門響應與增壓控制精度、全新引擎控制單元、輕量化凸輪軸（減重 1.3 公斤）、重新設計的精密加工缸體（減重約 1 公斤），以及首度採用低黏度潤滑油，使冷車啟動摩擦阻力降低 30%。傳動系統維持後輪驅動與 8 速濕式雙離合變速箱，並搭載效能更高的控制單元，與引擎控制軟體深度整合。性能表現方面，0~100 km/h 加速為 3.3 秒，較 Roma 縮短 0.1 秒；0~200 km/h 加速為 9.4 秒，最高極速 320 km/h。排氣系統透過平面曲軸與等長排氣總管營造獨特節奏，消音器經重新布局以兼顧法規與聲浪，排氣管採用塗覆銠、鉑、鈀的陶瓷催化器提升反應速度，並以全新設計的旁通閥配合專屬控制邏輯，動態調節聲浪。制動系統導入線控制動，並搭載「ABS Evo」控制器，透過六向底盤動態感測器即時蒐集數據，預測車速並計算各車輪最佳滑移率，以精準分配制動力。懸吊系統為 SCM-E Frs 主動式懸吊。轉向與循跡方面，配置基於電動輔助轉向系統（EPS）的抓地力預測系統，預測速度提升 10%，並結合第 6.1 版車輛側滑角控制系統（SSC 6.1），在低抓地力或非極限駕駛情境下，仍能準確評估輪胎抓地狀態，提升各控制系統的反應速度與穩定性。

作為 Ferrari GT 敞篷車系的新世代代表，Amalfi Spider 在延續 Roma Spider 優雅設計與日常駕駛取向的基礎上，透過外觀細節、座艙科技、動力升級與底盤控制系統的優化，進一步強化豪華、性能與駕駛樂趣之間的平衡。對於追求義式設計、敞篷駕馭體驗與品牌魅力的消費者而言，Amalfi Spider 提供了一款兼具日常實用性與高性能特色的全新選擇。

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關鍵字：Ferrari法拉利AmalfiSpider敞篷超跑跑車汽車新車台灣蒙地拿

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