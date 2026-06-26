1565萬起！法拉利「最新GT敞篷超跑」台灣上市　加速破百只要3.3秒

圖文／7Car 小七車觀點

台灣蒙地拿 6/25 於 Ferrari 臺中旗艦展示中心舉行「Ferrari Amalfi Spider 新車發表會」，現場公佈其建議售價為新臺幣 1,565 萬元起。該車型屬品牌 GT 敞篷車系，命名靈感源自義大利西南部的阿馬爾菲海岸。相較於 Roma Spider，Amalfi Spider 在外觀、內裝與動力系統上皆進行了程度不等的更新。

Amalfi Spider 的車身尺碼為長 4,660mm、寬 1,974mm、高 1,305mm，軸距 2,670mm，與 Roma Spider 相比，車長增加 4mm，車高降低 1mm，其餘保持不變。車頭部分為本次變革重點，原 Roma 的傳統水箱護罩與鍍鉻躍馬廠徽已取消，改以深色凹槽上方設置同色懸浮式前翼，並將頭燈系統整合其中。氣壩與下飾板面積加大，冷卻系統與車底結構亦經重新優化。車側輪廓大致延續 Roma 的基礎線條，維持楔形設計與前後 50:50 的重量分配，車門把手造型則有所變動。車尾方面，尾燈改為隱藏於幾何切口內，牌照位置下移，後擴散器亦經過重新設計。敞篷機構採用高科技織物軟頂，在時速 60 km/h 以下僅需 13.5 秒即可完成開關。輪圈標配 20 吋規格（前245/35R20、後285/35R20），並提供多種新造型選擇，輪胎則有 Bridgestone Potenza Sport 與 Pirelli P ZERO 兩種標配選項。主動式擾流板依然保留，可依據車速與動態自動調整低風阻、中等下壓力與高下壓力三種模式。

座艙延續獨立雙座艙設計，運用碳纖維材質與撞色縫線，並以雕塑曲面突顯中央觸控螢幕，營造繭狀空間氛圍。車門把手與座艙帆形設計相互融合。數位介面部分，採用全新的 15.6 吋數位儀表板、10.25 吋中央觸控螢幕與 8.8 吋乘客專屬螢幕（可顯示G值、轉速等資訊），支援 Apple CarPlay、Android Auto 與無線充電，並搭載 MyFerrari Connect 系統，可遠端監控車輛狀態。中央控制區以一整塊經陽極氧化處理的鋁製面板構成，整合換檔機構、鑰匙插槽與無線充電功能。座椅維持 2+2 佈局，舒適型座椅可選配三種尺寸、10 組氣囊按摩功能（五種模式、三段強度）與通風功能。方向盤採全新設計，左側輻條整合駕駛輔助與通訊控制，右側負責顯示與燈光雨刷功能，背面設有音量與電台旋鈕，鋁製啟動按鈕位於左側。音響可選配 Burmester 柏林之音系統，含 14 支揚聲器與 1,200 瓦輸出，低音揚聲器隱藏於打孔鋁製飾板後方。行李箱容積提供 172~255 公升。

Amalfi Spider 搭載代號 F154 的前中置 3,855 c.c. V8 雙渦輪增壓引擎，採濕式油底殼設計。動力輸出方面，最大馬力較 Roma 提升 20CV，達到 640CV / 7,500 rpm，峰值扭力則維持 760 Nm / 3,000~5,750 rpm。引擎內部導入多項更新，包括每組汽缸配備專用壓力感測器以強化油門響應與增壓控制精度、全新引擎控制單元、輕量化凸輪軸（減重 1.3 公斤）、重新設計的精密加工缸體（減重約 1 公斤），以及首度採用低黏度潤滑油，使冷車啟動摩擦阻力降低 30%。傳動系統維持後輪驅動與 8 速濕式雙離合變速箱，並搭載效能更高的控制單元，與引擎控制軟體深度整合。性能表現方面，0~100 km/h 加速為 3.3 秒，較 Roma 縮短 0.1 秒；0~200 km/h 加速為 9.4 秒，最高極速 320 km/h。排氣系統透過平面曲軸與等長排氣總管營造獨特節奏，消音器經重新布局以兼顧法規與聲浪，排氣管採用塗覆銠、鉑、鈀的陶瓷催化器提升反應速度，並以全新設計的旁通閥配合專屬控制邏輯，動態調節聲浪。制動系統導入線控制動，並搭載「ABS Evo」控制器，透過六向底盤動態感測器即時蒐集數據，預測車速並計算各車輪最佳滑移率，以精準分配制動力。懸吊系統為 SCM-E Frs 主動式懸吊。轉向與循跡方面，配置基於電動輔助轉向系統（EPS）的抓地力預測系統，預測速度提升 10%，並結合第 6.1 版車輛側滑角控制系統（SSC 6.1），在低抓地力或非極限駕駛情境下，仍能準確評估輪胎抓地狀態，提升各控制系統的反應速度與穩定性。

作為 Ferrari GT 敞篷車系的新世代代表，Amalfi Spider 在延續 Roma Spider 優雅設計與日常駕駛取向的基礎上，透過外觀細節、座艙科技、動力升級與底盤控制系統的優化，進一步強化豪華、性能與駕駛樂趣之間的平衡。對於追求義式設計、敞篷駕馭體驗與品牌魅力的消費者而言，Amalfi Spider 提供了一款兼具日常實用性與高性能特色的全新選擇。