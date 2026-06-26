Honda「CBR500R電子離合器版」實車搶先看！開價30.9萬第3季交車

▲Honda首度在台展出CBR500R E-Clutch實車。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台中報導

繼5／11宣布開始接單後，Honda Motorcycle Taiwan台灣本田二輪於今（26）日開跑的台中新車大展上，首度在台展出CBR500R E-Clutch實車，現場展出的車色為搶眼的GP紅，同時年初曾於媒體活動上搶先亮相的CB1000GT，也同步在展中與車迷相見，自6／27至6／29期間，車迷都能前往台中國際會展中心近距離賞車。

▲年初於媒體活動上首度亮相的CB1000GT，也同樣現身台中新車大展。

原本CBR500R E-Clutch是要在車主賽道活動上首度亮相，不過該活動因天氣因素取消，最終提前進駐台中新車大展現場；與海外版本相比，台版車型因國內法規因素，依舊是換上俗稱「電湯匙」的排氣管，其他部分就沒有太多差異，沿襲CBR Fireblade家族的犀利外型，全車多處融入空氣力學設計，確保高速騎乘的穩定性，全車搭載LED燈具，提供良好日夜間辨識度，5吋TFT全彩儀表版結合Honda RoadSync科技，高度整合導航資訊、多媒體操作與訊息提示等功能。

▲台版車型因國內法規因素，依舊使用了俗稱「電湯匙」的排氣管式樣。

CBR500R E-Clutch車型的重點，還是其搭載的電子離合器技術，無論起步停車或行進中升降檔，E-Clutch系統都能自動精準操控離合器，讓騎士能完全專注在路況上，而且也能隨時操作離合器拉桿，不需要任何功能切換，就能立刻變回一般檔車，保留完整的騎乘樂趣，這也是繼CBR650R E-Clutch與CB650R E-Clutch後，台灣本田在台供應的第3款E-Clutch車型。

▲有了E-Clutch加持後，無論升檔或降檔，騎士都不需要拉離合器就能直接操作踏桿。

動力方面，CBR500R E-Clutch搭載471c.c.並列雙缸DOHC引擎，可輸出50匹馬力與4.6公斤米扭力，電控提供HSTC可選扭矩控制，懸吊則採前SHOWA SFF-BP倒立式41mm前叉，搭配預載可調的單槍後避震，煞車為前雙碟搭配輻射卡鉗，提供水準之上的操控與制動表現。