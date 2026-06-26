ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Honda「CBR500R電子離合器版」實車搶先看！開價30.9萬第3季交車

▲Honda「CBR500R電子離合器版」實車搶先看！開價30.9萬第3季交車。（圖／記者張慶輝攝）

▲Honda首度在台展出CBR500R E-Clutch實車。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台中報導

繼5／11宣布開始接單後，Honda Motorcycle Taiwan台灣本田二輪於今（26）日開跑的台中新車大展上，首度在台展出CBR500R E-Clutch實車，現場展出的車色為搶眼的GP紅，同時年初曾於媒體活動上搶先亮相的CB1000GT，也同步在展中與車迷相見，自6／27至6／29期間，車迷都能前往台中國際會展中心近距離賞車。

▲Honda「CBR500R電子離合器版」實車搶先看！開價30.9萬第3季交車。（圖／記者張慶輝攝）

▲年初於媒體活動上首度亮相的CB1000GT，也同樣現身台中新車大展。

原本CBR500R E-Clutch是要在車主賽道活動上首度亮相，不過該活動因天氣因素取消，最終提前進駐台中新車大展現場；與海外版本相比，台版車型因國內法規因素，依舊是換上俗稱「電湯匙」的排氣管，其他部分就沒有太多差異，沿襲CBR Fireblade家族的犀利外型，全車多處融入空氣力學設計，確保高速騎乘的穩定性，全車搭載LED燈具，提供良好日夜間辨識度，5吋TFT全彩儀表版結合Honda RoadSync科技，高度整合導航資訊、多媒體操作與訊息提示等功能。

▲Honda「CBR500R電子離合器版」實車搶先看！開價30.9萬第3季交車。（圖／記者張慶輝攝）

▲Honda「CBR500R電子離合器版」實車搶先看！開價30.9萬第3季交車。（圖／記者張慶輝攝）

▲台版車型因國內法規因素，依舊使用了俗稱「電湯匙」的排氣管式樣。

CBR500R E-Clutch車型的重點，還是其搭載的電子離合器技術，無論起步停車或行進中升降檔，E-Clutch系統都能自動精準操控離合器，讓騎士能完全專注在路況上，而且也能隨時操作離合器拉桿，不需要任何功能切換，就能立刻變回一般檔車，保留完整的騎乘樂趣，這也是繼CBR650R E-Clutch與CB650R E-Clutch後，台灣本田在台供應的第3款E-Clutch車型。

▲Honda「CBR500R電子離合器版」實車搶先看！開價30.9萬第3季交車。（圖／記者張慶輝攝）

▲Honda「CBR500R電子離合器版」實車搶先看！開價30.9萬第3季交車。（圖／記者張慶輝攝）

▲有了E-Clutch加持後，無論升檔或降檔，騎士都不需要拉離合器就能直接操作踏桿。

動力方面，CBR500R E-Clutch搭載471c.c.並列雙缸DOHC引擎，可輸出50匹馬力與4.6公斤米扭力，電控提供HSTC可選扭矩控制，懸吊則採前SHOWA SFF-BP倒立式41mm前叉，搭配預載可調的單槍後避震，煞車為前雙碟搭配輻射卡鉗，提供水準之上的操控與制動表現。

►5月新車銷量「TOYOTA神車上看4000輛」！特斯拉攻佔第3名

►67.8萬起！中華麵包車「J Space推COSSI特仕版」轎車配備上身更舒適

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：Honda本田CBR500RE-Clutch電子離合器重機檔車跑車街跑車仿賽摩托車機車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【冒雨舉行】小學生「淋雨競走」議員批蔣萬安不及格

推薦閱讀

12.8萬起！台灣Honda「第3款白牌機車」來了　MSX GROM正式開賣

12.8萬起！台灣Honda「第3款白牌機車」來了　MSX GROM正式開賣

67.8萬起！中華麵包車「J Space推COSSI特仕版」轎車配備上身更舒適

67.8萬起！中華麵包車「J Space推COSSI特仕版」轎車配備上身更舒適

1445萬起！保時捷「911跑車最強量產版」登台　敞篷版同步導入

1445萬起！保時捷「911跑車最強量產版」登台　敞篷版同步導入

5月新車銷量「TOYOTA神車上看4000輛」！特斯拉攻佔第3名

5月新車銷量「TOYOTA神車上看4000輛」！特斯拉攻佔第3名

Scania「全新11公升引擎卡拖車」台灣開賣！XT硬漢套件同步導入

Scania「全新11公升引擎卡拖車」台灣開賣！XT硬漢套件同步導入

194萬起！賓士「全新CLA旅行車版」台灣開賣　油電＆電動又同價

194萬起！賓士「全新CLA旅行車版」台灣開賣　油電＆電動又同價

最新文章

Hyundai大改款國民房車Avante亮相2026-06-27

法拉利最新GT敞篷超跑台灣上市2026-06-26

Honda CBR500R電子離合器版搶先看2026-06-26

歐馬最新5.4米露營車台中亮相2026-06-26

HONDA Prelude試駕！人人好上手的約會神車2026-06-26

全台豪雨狂下愛車泡水全險不賠2026-06-26

愛車泡水4種水位高度決定如何處置2026-06-26

「泡水車、泡水零件」恐大量流入市面2026-06-26

台灣「新一代LEXUS ES」推原廠升級2026-06-26

TOYOTA最帥跑旅改款倒數「台灣導入時程近了2026-06-26

熱門文章

法拉利最新GT敞篷超跑台灣上市2026-06-26

Hyundai大改款國民房車Avante亮相2026-06-27

Honda CBR500R電子離合器版搶先看2026-06-26

歐馬最新5.4米露營車台中亮相2026-06-26

全台豪雨狂下愛車泡水全險不賠2026-06-26

愛車泡水4種水位高度決定如何處置2026-06-26

TOYOTA「人氣7人座MPV」日本推新改款2026-06-25

TOYOTA最帥跑旅改款倒數「台灣導入時程近了2026-06-26

福特「新跨界跑旅開賣」空間更勝Kuga、Territory2026-06-23

HONDA Prelude試駕！人人好上手的約會神車2026-06-26

相關新聞

358萬起！歐馬「最新5.4米露營車」台中亮相　魔術空間格局由你決定

358萬起！歐馬「最新5.4米露營車」台中亮相　魔術空間格局由你決定

HONDA Prelude試駕！人人好上手的約會神車　再多點速度激情就完美

HONDA Prelude試駕！人人好上手的約會神車　再多點速度激情就完美

愛車泡水「先看水位高度再發動」！電動車能否當船開馬斯克給解答

愛車泡水「先看水位高度再發動」！電動車能否當船開馬斯克給解答

勞斯萊斯推「Ghost冠軍紀念特仕車」！致敬120年前曼島TT勝利

勞斯萊斯推「Ghost冠軍紀念特仕車」！致敬120年前曼島TT勝利

Audi「A3全車系大規模升級」登場！數位座艙＆駕駛輔助全面翻新

Audi「A3全車系大規模升級」登場！數位座艙＆駕駛輔助全面翻新

讀者迴響

熱門文章

1565萬起！法拉利「最新GT敞篷超跑」台灣上市　加速破百只要3.3秒

1565萬起！法拉利「最新GT敞篷超跑」台灣上市　加速破百只要3.3秒

Hyundai「大改款國民房車Avante」亮相！油＋油電雙動力尬AI更聰明

Hyundai「大改款國民房車Avante」亮相！油＋油電雙動力尬AI更聰明

Honda「CBR500R電子離合器版」實車搶先看！開價30.9萬第3季交車

Honda「CBR500R電子離合器版」實車搶先看！開價30.9萬第3季交車

358萬起！歐馬「最新5.4米露營車」台中亮相　魔術空間格局由你決定

358萬起！歐馬「最新5.4米露營車」台中亮相　魔術空間格局由你決定

全台豪雨狂下「愛車泡水全險不會賠」！保到甲式也沒用還要加這一條

全台豪雨狂下「愛車泡水全險不會賠」！保到甲式也沒用還要加這一條

愛車泡水「先看水位高度再發動」！電動車能否當船開馬斯克給解答

愛車泡水「先看水位高度再發動」！電動車能否當船開馬斯克給解答

TOYOTA「人氣7人座MPV」日本推新改款！台灣車迷敲碗快復活

TOYOTA「人氣7人座MPV」日本推新改款！台灣車迷敲碗快復活

TOYOTA最帥跑旅改款倒數「台灣導入時程近了」！全新油電入門款售價更便宜

TOYOTA最帥跑旅改款倒數「台灣導入時程近了」！全新油電入門款售價更便宜

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366