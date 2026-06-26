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358萬起！歐馬「最新5.4米露營車」台中亮相　魔術空間格局由你決定

▲358萬起！歐馬「最新5.4米露營車」台中亮相　魔術空間格局由你決定。（圖／記者張慶輝攝）

▲歐馬企業導入最新露營車品牌Crosscamp 541車型，展車選配上掀頂篷後售價386萬起。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台中報導

歐馬企業今（26）日於台中新車大展上，展出最新代理露營車品牌Crosscamp 541車型，並為其開出358萬起的建議售價，選配上掀頂篷則為386萬起，其憑藉5.41米的車身尺寸，更適合在地狹人稠的台灣環境使用，並且是同級首款具備拖車鉤認證選配的車型，更具備14種車內格局調整機能，方便玩家對應不同休閒活動使用。

▲358萬起！歐馬「最新5.4米露營車」台中亮相　魔術空間格局由你決定。（圖／記者張慶輝攝）

▲Crosscamp 541提供14種車內格局變化，能充份適應不同休閒活動類型與場景。

相較於傳統大型自走露營車，Crosscamp 541顯得更為輕巧，在外移動時有更好的停車便利性，同時提供認證拖車鉤選項，對於想從事水上休閒、越野車騎行、甚至是賽道玩家，都能利用後方的拖車攜帶水上摩托車、小艇、摩托車或是賽道車一同移動，到了活動地點後，Crosscamp 541就成了放鬆與休息的基地。

▲358萬起！歐馬「最新5.4米露營車」台中亮相　魔術空間格局由你決定。（圖／記者張慶輝攝）

▲Crosscamp 541是目前同級唯一提供認證拖車鉤選配的車型，大大增加載運各種休閒用具的彈性。

為了進一步提高不同活動類型的適應彈性，Crosscamp 541的車室空間能有14種變化，包括座椅、睡眠沙發、桌板、流理臺、衣櫃、便攜馬桶與簡易淋浴間都能自由拆卸移動，要將摩托車裝進車內也沒問題，另提供雙口爐與冰箱可供簡單料理，選配可睡眠頂篷後，全車共可提供4人的睡眠空間。

▲358萬起！歐馬「最新5.4米露營車」台中亮相　魔術空間格局由你決定。（圖／記者張慶輝攝）

▲358萬起！歐馬「最新5.4米露營車」台中亮相　魔術空間格局由你決定。（圖／記者張慶輝攝）

▲358萬起！歐馬「最新5.4米露營車」台中亮相　魔術空間格局由你決定。（圖／記者張慶輝攝）

▲Crosscamp 541車內採高度模組化設計，搭配選配的可睡眠上掀頂篷後，全車最多可住4人。

首波導入台灣的Crosscamp 541底盤為Fiat飛雅特Ducato，後續會提供Peugeot標緻Boxer，兩者均搭載140匹馬力的2.2升柴油引擎，並搭配8速自排變速箱；歐馬企業也同場預告，之後會再導入兄弟車Sunlight 540／RT，在一樣5.4米的車長尺碼上，提供更為完整的廚衛機能，鎖定初次入門露營車的都會型玩家。

▲358萬起！歐馬「最新5.4米露營車」台中亮相　魔術空間格局由你決定。（圖／記者張慶輝攝）

▲Crosscamp 541的底盤前期為Fiat Ducato，後續會以Peugeot Boxer提供。

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