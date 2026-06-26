ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

車展不再只是展示！沉浸式賞車+即時試駕...豪雨難擋車迷朝聖

▲2026 TAS台中國際新車大展登場，36個品牌齊聚，中台灣歷來最大規模車展吸引大批民眾冒雨賞車。（圖／記者游瓊華攝）

▲2026 TAS台中國際新車大展登場，36個品牌齊聚，中台灣歷來最大規模車展吸引大批民眾冒雨賞車。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

電動車、油電車成為主角，車展也不再只是「看車」。2026 TAS台中國際新車大展今（26）日起一連四天在台中國際會展中心登場，集結36個國際汽、機車品牌、上百款新車與汽車配件參展，從純電休旅、油電車到大型重機一次亮相，規模創下中台灣歷年最大。儘管開展首日豪雨不斷，展區人氣不減，也反映車市買氣與民眾對新能源車的高度關注。

今年車展最吸睛的，不只是品牌數量，而是多款話題新車首度同場亮相。包括Honda睽違多年復出的經典跑車Prelude、FOXTRON全新純電休旅CAVIRA，以及近期引發市場討論的LEAN 3，皆成為現場焦點；Alfa Romeo Junior、Ford Territory Hybrid、Hyundai Tucson L Hybrid、KIA Sportage Turbo Hybrid等油電新世代車款同步展出，從展出陣容可看出車廠已全面加速布局新能源市場，也讓今年車展瀰漫濃厚的「電動化世代」氛圍。

▲2026 TAS台中國際新車大展登場，36個品牌齊聚，中台灣歷來最大規模車展吸引大批民眾冒雨賞車。（圖／記者游瓊華攝）

除了比拚新車，車展策展方式也出現明顯改變。今年首度由專業汽車媒體「跨界玩CAR」策劃大型聯合展區，跳脫過去以展示為主的模式，加入車評分享、互動體驗、拍照打卡及舞台活動，讓民眾不只是逛展，更能深入體驗品牌特色與汽車文化，為國內車展注入全新的觀展模式。

另一項創新則是首創「即時試駕」服務。以往車展試駕多須事前預約，今年民眾只要現場看中車款，符合條件即可直接安排試駕，大幅縮短賞車與購車間的距離。現場也同步推出人氣車款票選、限量TAS聯名賽車工作服、車模互動等活動，吸引不少民眾駐足參與。

主辦單位表示，今年展覽不只是展示最新產品，更希望打造中台灣汽車產業交流平台，透過創新策展、沉浸式互動及新能源車展示，讓消費者一次掌握全球汽車產業最新發展趨勢，也展現智慧移動與低碳交通已成為未來車市主流。

▲2026 TAS台中國際新車大展登場，36個品牌齊聚，中台灣歷來最大規模車展吸引大批民眾冒雨賞車。（圖／記者游瓊華攝）

▲車展結合車評分享、互動體驗與打卡展區，展現國內車展由「展示型」邁向「體驗型」的新趨勢。（圖／記者游瓊華攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

關鍵字：新能源車台中車展電動車試駕服務

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【旅客逃竄】委內瑞拉雙強震瞬間！機場天花板崩塌

推薦閱讀

358萬起！歐馬「最新5.4米露營車」台中亮相　魔術空間格局由你決定

358萬起！歐馬「最新5.4米露營車」台中亮相　魔術空間格局由你決定

HONDA Prelude試駕！人人好上手的約會神車　再多點速度激情就完美

HONDA Prelude試駕！人人好上手的約會神車　再多點速度激情就完美

全台豪雨狂下「愛車泡水全險不會賠」！保到甲式也沒用還要加這一條

全台豪雨狂下「愛車泡水全險不會賠」！保到甲式也沒用還要加這一條

愛車泡水「先看水位高度再發動」！電動車能否當船開馬斯克給解答

愛車泡水「先看水位高度再發動」！電動車能否當船開馬斯克給解答

「泡水車、泡水零件」恐大量流入市面！買中古車、修車小心踩雷

「泡水車、泡水零件」恐大量流入市面！買中古車、修車小心踩雷

台灣「新一代LEXUS ES」推原廠升級！操控更穩更舒適

台灣「新一代LEXUS ES」推原廠升級！操控更穩更舒適

最新文章

歐馬最新5.4米露營車台中亮相2026-06-26

HONDA Prelude試駕！人人好上手的約會神車2026-06-26

全台豪雨狂下愛車泡水全險不賠2026-06-26

愛車泡水4種水位高度決定如何處置2026-06-26

「泡水車、泡水零件」恐大量流入市面2026-06-26

台灣「新一代LEXUS ES」推原廠升級2026-06-26

TOYOTA最帥跑旅改款倒數「台灣導入時程近了2026-06-26

「台灣國產車」打進海外市場2026-06-26

勞斯萊斯推Ghost冠軍紀念特仕車2026-06-25

Audi A3車系大規模升級登場2026-06-25

熱門文章

愛車泡水4種水位高度決定如何處置2026-06-26

全台豪雨狂下愛車泡水全險不賠2026-06-26

TOYOTA最帥跑旅改款倒數「台灣導入時程近了2026-06-26

福特「新跨界跑旅開賣」空間更勝Kuga、Territory2026-06-23

TOYOTA「人氣7人座MPV」日本推新改款2026-06-25

「台灣國產車」打進海外市場2026-06-26

「TOYOTA新休旅開賣」空間舒適更勝RAV42026-06-19

Audi A3車系大規模升級登場2026-06-25

台灣「新一代LEXUS ES」推原廠升級2026-06-26

勞斯萊斯推Ghost冠軍紀念特仕車2026-06-25

相關新聞

照顧病夫撐不下去「婦要兒刺頸」1家貧困仍捐款　可憐故事曝光

照顧病夫撐不下去「婦要兒刺頸」1家貧困仍捐款　可憐故事曝光

不堪長期照顧病夫！台中婦買金紙、刀　要兒刺頸殺了她

不堪長期照顧病夫！台中婦買金紙、刀　要兒刺頸殺了她

23年醫療蟑螂又來了！曾騙八仙塵爆家屬有神藥　16項詐欺罪重判

23年醫療蟑螂又來了！曾騙八仙塵爆家屬有神藥　16項詐欺罪重判

鬼神女會計4年搬1211萬！辯銀行沒看清楚印章　法官判她全吐還

鬼神女會計4年搬1211萬！辯銀行沒看清楚印章　法官判她全吐還

「台灣國產車」打進海外市場！三菱2款重點休旅曝光都與台灣有關

「台灣國產車」打進海外市場！三菱2款重點休旅曝光都與台灣有關

讀者迴響

熱門文章

愛車泡水「先看水位高度再發動」！電動車能否當船開馬斯克給解答

愛車泡水「先看水位高度再發動」！電動車能否當船開馬斯克給解答

全台豪雨狂下「愛車泡水全險不會賠」！保到甲式也沒用還要加這一條

全台豪雨狂下「愛車泡水全險不會賠」！保到甲式也沒用還要加這一條

TOYOTA最帥跑旅改款倒數「台灣導入時程近了」！全新油電入門款售價更便宜

TOYOTA最帥跑旅改款倒數「台灣導入時程近了」！全新油電入門款售價更便宜

福特「新跨界跑旅開賣」空間更勝Kuga、Territory！雙動力折合新台幣93萬

福特「新跨界跑旅開賣」空間更勝Kuga、Territory！雙動力折合新台幣93萬

TOYOTA「人氣7人座MPV」日本推新改款！台灣車迷敲碗快復活

TOYOTA「人氣7人座MPV」日本推新改款！台灣車迷敲碗快復活

「台灣國產車」打進海外市場！三菱2款重點休旅曝光都與台灣有關

「台灣國產車」打進海外市場！三菱2款重點休旅曝光都與台灣有關

折合新台幣51萬！「TOYOTA新休旅開賣」空間舒適更勝RAV4　外型黑化更帥

折合新台幣51萬！「TOYOTA新休旅開賣」空間舒適更勝RAV4　外型黑化更帥

Audi「A3全車系大規模升級」登場！數位座艙＆駕駛輔助全面翻新

Audi「A3全車系大規模升級」登場！數位座艙＆駕駛輔助全面翻新

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366