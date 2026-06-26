車展不再只是展示！沉浸式賞車+即時試駕...豪雨難擋車迷朝聖

▲2026 TAS台中國際新車大展登場，36個品牌齊聚，中台灣歷來最大規模車展吸引大批民眾冒雨賞車。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

電動車、油電車成為主角，車展也不再只是「看車」。2026 TAS台中國際新車大展今（26）日起一連四天在台中國際會展中心登場，集結36個國際汽、機車品牌、上百款新車與汽車配件參展，從純電休旅、油電車到大型重機一次亮相，規模創下中台灣歷年最大。儘管開展首日豪雨不斷，展區人氣不減，也反映車市買氣與民眾對新能源車的高度關注。

今年車展最吸睛的，不只是品牌數量，而是多款話題新車首度同場亮相。包括Honda睽違多年復出的經典跑車Prelude、FOXTRON全新純電休旅CAVIRA，以及近期引發市場討論的LEAN 3，皆成為現場焦點；Alfa Romeo Junior、Ford Territory Hybrid、Hyundai Tucson L Hybrid、KIA Sportage Turbo Hybrid等油電新世代車款同步展出，從展出陣容可看出車廠已全面加速布局新能源市場，也讓今年車展瀰漫濃厚的「電動化世代」氛圍。

除了比拚新車，車展策展方式也出現明顯改變。今年首度由專業汽車媒體「跨界玩CAR」策劃大型聯合展區，跳脫過去以展示為主的模式，加入車評分享、互動體驗、拍照打卡及舞台活動，讓民眾不只是逛展，更能深入體驗品牌特色與汽車文化，為國內車展注入全新的觀展模式。

另一項創新則是首創「即時試駕」服務。以往車展試駕多須事前預約，今年民眾只要現場看中車款，符合條件即可直接安排試駕，大幅縮短賞車與購車間的距離。現場也同步推出人氣車款票選、限量TAS聯名賽車工作服、車模互動等活動，吸引不少民眾駐足參與。

主辦單位表示，今年展覽不只是展示最新產品，更希望打造中台灣汽車產業交流平台，透過創新策展、沉浸式互動及新能源車展示，讓消費者一次掌握全球汽車產業最新發展趨勢，也展現智慧移動與低碳交通已成為未來車市主流。

▲車展結合車評分享、互動體驗與打卡展區，展現國內車展由「展示型」邁向「體驗型」的新趨勢。（圖／記者游瓊華攝）