全台豪雨狂下「愛車泡水全險不會賠」！保到甲式也沒用還要加這一條

▲若為天災所造成的損害，沒有保天災險是不會理賠的。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者張慶輝／綜合報導

米拉克颱風雖然沒有登陸台灣，但其外圍環流與西南氣流挾驚人雨勢，造成全台許多車輛遭受滅頂之災，許多人會認為投保「全險」就能獲得全方位保障，但一般俗稱的全險其實並沒有包含天災險在內，所以若是因為颱風、地震、海嘯或因雨積水等等天災因素，造成車輛損毀的話，是沒辦法獲得賠償的。

▲颱風來時常會造成車輛泡水。（圖／資料照）

無論汽車或機車，在最基本的強制險以外，其實還有許多險種可以選用，來讓保障更為全面，關於汽車保險大致可分為以下幾種：

強制險

強制險是政府規定一定要有的基本款，是「保人不保車」，發生事故造成他人死傷與就診的部分可以申請理賠，但不包括財產損失的賠償，值得注意的是常會有人誤會「強制險有賠自己」，但實際上是事故對造雙方申請對方的強制險理賠，若是未涉及其他車輛的單一事故，則必須要有加保「附加駕駛人傷害險」才能獲得理賠，另外若肇事對方未有強制險，則可向特別補償基金申請理賠。

車體損失險

車體損失險主要是保障自己的車輛，車體損壞時可以申請理賠，其中又分為甲式、乙式與丙式三種，其中甲式的保障範圍最大，丙式則最小，保費當然也是甲式最高，各家保險的詳細內容也不盡相同，各車主可以仔細比較後再行選擇，無論何種形式，其都具備不用擔心遇到耍無賴肇事者的好處，全權交由保險公司處理即可，但要特別注意--保障範圍通常不包含天災所造成的車輛損傷，無論風災地震造成的損失都一樣。

▲出車禍時記得要馬上報警處理。（圖／嘉義縣消防局提供）

意外責任險

意外責任險又分為第三人財產損害險跟第三人人身傷害險，顧名思義是賠償給發生事故內的第三人，當事故責任歸屬在投保人上時，便可以申請賠償對方的損失，通常都建議再搭配保費不高的超額責任險，萬一不小心撞到昂貴名車或出現死傷狀況時，超高的保額才能帶來足夠保障。

駕駛／乘客傷害險

相較於賠償他人傷害或財物損失，駕駛／乘客傷害險顧名思義，就是保障自己車上的人員，如果因為意外事故導致駕駛或乘客受到傷害或死亡，有了駕駛／乘客傷害險就能有效減輕醫療或身故賠償的負擔。

竊盜損失險

若整台車因為偷竊、搶奪等等原因造成損失，可以申請賠償，但尋車期間要超過30日才會給付賠償，金額計算方式則依照合約上的規定，保險金額扣除折舊與車主自付額。

▲如果愛車遇到泡水、颱風或地震造成損傷，只有保了天災險才能獲得保障。（圖／資料照）

天災險

如果要讓愛車得到最全面的保障，最好能再加保天災險，這樣在遇到泡水、颱風或地震所造成的損傷時，才能獲得賠償，而保障範圍跟保額會依據條款而有所不同，可依照個人需求與預算進行選擇，而當真的不幸遇到天災造成愛車損傷時，也務必要遵照保險公司指示蒐集相關資料，以便後續申請理賠。

以上只有列出幾種主要的險種，當然還有許多的附加險可以選擇，就看各位車主如何挑選適合自己的組合，無論怎麼搭配，事前都應仔細看清楚合約內容，不然到時候保險公司拒絕理賠，也只能摸摸鼻子自己認賠。