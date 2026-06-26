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愛車泡水「先看水位高度再發動」！電動車能否當船開馬斯克給解答

▲新竹縣淹水災情，竹北市蓮華巷淹水慘況曝光。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲米拉克颱風的外圍環流為全台帶來明顯風雨，遇到積水切勿涉險通過。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者張慶輝／綜合報導

近期受米拉克颱風外圍環流影響，全台多處傳出淹水災情，倘若愛車不幸泡水，一定要先行檢查車輛狀況，再決定是否發動，以免對愛車造成永難挽回的傷害，而讓人覺得「防水性」較好的電動車到底能否涉水，日前特斯拉執行長馬斯克先前也給出了答案。

▲▼台南市中西區淹水。（圖／記者林東良翻攝）

▲無論開車或是騎車，只要行駛積水路段，務必要減速慢行。（圖／記者林東良翻攝）

開車行駛積水路段倘若積水不深，謹記切勿放開油門，只要以低檔位緩慢前進，就可避免引擎進氣口負壓效應，導致引擎進水；倘若前方路段積水過深，也請改道行駛，不要為了不想繞路而直直衝過去，以免愛車熄火動彈不得。

▲汐止福德三路一處涵洞因豪雨嚴重淹水，一輛休旅車疑似想硬闖不慎滅頂。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

▲愛車倘若不幸泡水，最好先行檢查車輛外觀內裝、電系用品有無災損，再斟酌是否發動引擎。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

愛車受到淹水災情波及後，最好在積水退去之後再進行檢查；並研判泡水或是積水狀況，判斷是否可以發動引擎；當然直接以拖吊進廠是最好的方法，以免對愛車造成二度傷害。

→泡水高度到輪胎四分之一：

關閉冷氣，再啟動引擎慢速駛離淹水區，在行駛中輕踩煞車數次，使煞車系統回復正常作用。

→泡水高度到輪胎中心線：

如果水已經進到車室內，由於部分位置較低的電裝部品可能發生短路，所以建議最好以拖吊方式移動車輛，若要自行發動車輛，應先關閉冷氣，再啟動引擎慢速駛離積水區域。

→泡水高度超過輪胎中心線：

為避免因油品受污染或水積存在系統內而傷害車輛機件，即使積水已消退，仍應以拖吊方式回廠經過技師檢查後，再行發動引擎，以免致生車輛損害。

→積水高度低於儀表板下、泡水高度淹沒車頂：

在此情況之下，切勿發動引擎，以避免引擎進水受損，造成更多的維修費用，立即報請原廠拖吊將愛車拖離淹水區並回廠進行檢修。

至於少了引擎的電動車，雖然沒有引擎吸水損壞的問題，不過中國大陸特斯拉客服團隊指出「特斯拉電池有嚴格的防水等級，可以在雨天出行，但建議涉水高度不要超過輪胎的一半，並緩慢通行」；特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也曾提及此事，並指出「Model S可以像船一樣在水上漂一段時間，同時透過車輪前進，只是我們絕對不建議這樣做」。

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關鍵字：米拉克颱風淹水泡水汽車機車引擎發動

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