HONDA Prelude試駕！人人好上手的約會神車　再多點速度激情就完美

▲HONDA打破過去日系雙門跑車框架！以截然不同的油電詮釋新美學。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

過去享有約會跑車美名的HONDA Prelude，更是HONDA歷史上最具代表性的雙門跑車之一，每一代Prelude幾乎都代表著當時HONDA最先進技術的結晶，自2001年停產後，這款經典跑車沉寂超過20年，如今終於以第六代身份重返全球、台灣市場，以本田e:HEV油電招牌為Prelude詮釋日系雙門新美學！

▲每一代Prelude都代表本田對於最新技術結晶，第六代車型主打「電油、油電」走出與同級不同的路。

Prelude自1978年問世以來，歷代車型總是肩負著展示新技術的任務，首代搭載Honda首見電動天窗、第二代導入ABS防鎖死煞車系統、第三代成為全球首款量產四輪轉向跑車、第四代首度搭載H22A DOHC VTEC引擎，第五代則以ATTS主動扭力分配系統聞名，幾乎每一代Prelude都代表著當時HONDA最先進的技術結晶。

隨著市場趨勢改變，這款經典雙門跑車在2001年正式停產，從此消失超過20年，直到2023年東京車展上，HONDA驚喜端出Prelude Concept概念車，才讓全球車迷重新燃起期待，而如今量產版正式登場，也宣告這款傳奇車系終於重返市場。

當本田迷期待原廠再度打造一輛高轉速VTEC雙門跑車時，第六代Prelude卻選擇完全不同的方向，它沒有渦輪增壓引擎，也沒有超過300匹馬力，更不是Type R雙門版，而是一輛搭載e:HEV油電系統、主打GT旅行定位的新世代雙門跑車。

▲外觀第一眼就能感受到新世代Prelude的力與美，尤其烤漆更在光影折射下展現不同的質感效果。

第一眼看到Prelude開始，就能感受到它與其他家族車款氣質完全不同，原廠以「Unlimited Glide」作為整體設計核心，整體造型雖然少了傳統性能跑車的侵略感，但多了一份成熟與洗鍊。

車頭採用低扁設計，細長LED頭燈搭配深色鍍鉻水箱護罩，勾勒出相當鮮明的跑車輪廓，車側則利用低車高、寬車體以及大尺寸輪拱，創造出貼地飛行般的視覺效果。

▲Prelude美背線條更是讓人驚艷，開在路上回頭率超高！

Prelude車長4,520mm、車寬1,880mm、車高1,355mm，搭配2,605mm軸距以及19吋鋁圈，整體比例修長，尤其車頂線條自A柱一路向後延伸至尾門，形成優雅的Fastback輪廓，再搭配貫穿式LED尾燈與厚實後輪拱，營造出與歐系GT跑車相似的質感。

如果說TOYOTA GR Supra是一位穿著賽車服的運動員，那麼HONDA Prelude更像是一位穿著西裝的紳士。它不會刻意展現性能車的張牙舞爪，卻有種耐看且充滿質感的魅力，也讓這輛雙門跑車擁有極高辨識度。

▲車內實用配備也不少，相當豐富，且具備HONDA Sensing安全防護。

坐進車內後，Prelude帶來的驚喜不少，過去HONDA內裝向來強調實用導向，但Prelude明顯是近年品牌最用心雕琢的一款作品，整體座艙延續外觀「Gliding Cockpit」設計概念，透過低重心儀表台、橫向鋪陳設計以及重新調整的A柱角度，打造出相當開闊的駕駛視野，而筆者愛車同樣也是雙門車代表Audi TT，對於長期持有雙門跑車經驗來說，Prelude實際駕駛時，確實能更清楚掌握車頭位置與車身四周動態，對於一輛雙門跑車而言相當難得。

▲Prelude車內以白黑雙色混搭，尤其中控台以軟質材質包覆，還有Prelude刺繡帶來不少視覺看點。

▲中控螢幕與CR-V、Civic大同小異，無需手機連結，就能使用Google系統。

▲中控下方配有實用的無線手機充電。

▲數位儀錶能顯示豐富資訊，還能投射導航路徑。

內裝用料也展現超越一般HONDA水準，比CR-V、Civic來得更講究，中控台、門板與儀表台皆採用大量軟質材質包覆，縫線與組裝品質也相當細膩，平底方向盤搭配12點鐘定位標誌營造濃厚跑格，而專屬千鳥紋跑車座椅更成為車室亮點之一。

▲跑車座椅造型超帥！具有通風功能，但可惜並未有電動調整。

跑車座椅也是內裝精髓，駕駛座強調包覆性與支撐性，希望在激烈操駕時提供更穩定的身體固定效果；副駕駛座則以舒適性為優先，降低側向支撐強度並強化乘坐舒適度，但可惜的是，兩張座椅都沒有電動調整。

▲後廂受惠大掀背設定，誰說雙門跑車空間一定不實用。

畢竟Prelude只是2＋2的雙門跑車，後座空間表現就別太勉強它，但後廂空間確實顛覆對於雙門跑車實用印象，掀背尾門設計帶來相當便利的置物機能，後廂可輕鬆容納大型與中型行李箱各一只，後座傾倒後甚至能放入高爾夫球袋、自行車甚至衝浪板，實用性遠超過一般雙門跑車，若以週末出遊、旅行角度來看，Prelude具備不錯的日常使用價值。

▲招牌e:HEV油電引擎，原廠還為了Prelude加入不少專屬魅力。

Prelude最有趣的地方當然就是實際開上路，搭載HONDA最新2.0升Atkinson循環直噴引擎搭配雙馬達e:HEV系統，綜效輸出184匹馬力與32.1公斤米扭力，單看帳面數據其實不算亮眼，甚至放在當今跑車市場只能算入門水準。

因此原廠特別替Prelude準備了一套獨家武器S+ Shift，這套系統可以說是本次試駕最大亮點。過去不少品牌都曾嘗試透過模擬換檔或聲浪系統，替電動車或油電車增添駕馭樂趣，但實際效果往往流於形式，而HONDA這次顯然下足功夫。

▲S+ Shift按鍵帶來更多駕馭樂趣，換檔、聲浪對於雙門跑車憧憬都沒少。

按下S+ Shift按鍵後，儀表會切換為轉速錶介面，系統同時模擬引擎轉速、換檔節奏以及聲浪變化，加速時能感受到類似傳統變速箱升檔的節奏感，減速進彎時甚至會模擬退檔補油動作，確實能營造出頗具臨場感的人車互動體驗。

▲Prelude精湛底盤反應，在山路絕對能大展身手。

在蜿蜒山路中，Prelude展現濃厚本田魂，雖然只有184匹馬力，但受惠於電動馬達即時扭力輸出，中低速域加速反應相當輕快，尤其40至80km/h區間的再加速能力令人印象深刻，踩下油門後幾乎沒有遲滯感，能迅速完成出彎加速動作。

Prelude底盤更是這輛車的精華所在，原廠以Civic Type R底盤架構為基礎進行專屬GT化調校，搭載雙軸式麥花臣前懸吊、可變阻尼避震器、VGR可變齒比轉向系統以及Brembo前煞車系統，實際跑山時，車頭指向性相當俐落，方向盤回饋自然線性，連續彎道中的車身重心轉移也控制得十分成熟。

它不像Type R激進，也不像GR86刻意強調後驅樂趣，Prelude而是在舒適與操控之間取得相當討喜的平衡，即使第一次接觸跑車的新手，也能快速掌握節奏並享受駕駛樂趣。

▲但可惜的是，畢竟受限馬力，無法享受更多激情熱血，期待未來會有Type R高性能版，肯定讓人玩得更加盡興。

不過，Prelude仍有明顯極限不足之處，當進入長上坡路段或高速巡航環境時，184匹馬力終究無法掩飾先天不足，尤其面對部分陡坡路段，車速提升速度開始明顯放緩，需要更深的油門開度才能維持加速感。若以性能車標準來看，約9秒左右的0～100km/h加速表現確實稱不上出色，高速域的延伸感與爆發力也無法與渦輪跑車相比。

這或許是Prelude最令人惋惜的地方，但HONDA透過S+ Shift、Type R底盤基因與精湛底盤調校，成功讓Prelude成為一輛相當有趣的跑車，但當駕駛情緒逐漸被挑起後，動力表現卻少了那股能夠徹底點燃熱血的最後一哩路。

然而回歸產品本質來看，Prelude從來不是一輛追求絕對速度的性能機器，它是一輛讓人願意天天開出去的跑車，是一輛能夠載著另一半看海、旅行、跑山的GT Coupe。