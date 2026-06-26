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「泡水車、泡水零件」恐大量流入市面！買中古車、修車小心踩雷

▲▼ 台北市內湖區成功路四段232號旁邊坡發生土石滑落。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲全台大雨、災情不斷，恐有大量泡水車、泡水零件流入市面。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

受到米克拉颱風帶來豪雨影響，全台各地陸續傳出嚴重淹水災情，不僅中南部受創，就連台北內湖、新北、桃園、台中、台南、高雄等六都也都有道路積水、地下停車場淹沒等狀況，不少車輛因此成為泡水車，隨著災後進入車輛維修與保險理賠階段，市場也開始擔憂，未來恐有部分泡水車或拆解下來的泡水零件流入中古車市場及維修通路，消費者若稍有不慎，就有可能花大錢買到泡水問題車！

▲彰化受米克拉颱風外圍環流及西南風影響降下豪雨，馬路成小河。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼ 台北市內湖區嚴重淹水。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲新生代車款精密電子零件複雜，最近維修、購買中古車要特別防範問題車。

新生代車輛遍布數十甚至上百組電子控制模組，即使車輛經過清洗整理，部分受潮的電子零件仍可能在數個月甚至一年後陸續出現故障，像是儀表板異常、感測器失靈、冷氣故障、電動尾門無法作動，甚至安全氣囊、ABS、ACC等主動安全系統都可能受到影響，因此泡水車最大的風險往往不是當下，而是後續難以預測的電系問題。

尤其災情過後，中古車市場往往進入泡水車流通高峰期，部分不肖業者可能透過拆除內裝、更換地毯、重新整理車室等方式掩蓋泡水痕跡，外觀甚至與一般車輛沒有太大差異，因此民眾若近期有購買中古車計畫，更應提高警覺。

▲專業技師提醒避免買到泡水車，一定要檢查底盤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲視覺、觸覺、嗅覺並用避免踩雷買到泡水車。

《ETtoday車雲》整理出幾項辨識泡水車的重要方法，首先可觀察安全帶是否留下水痕或泥沙，將安全帶完全拉出後，若發現有明顯污漬、霉斑或異味，就要提高警覺。其次可檢查座椅滑軌、螺絲、煞車踏板支架等金屬部位，若出現不自然鏽蝕，代表車輛可能曾長時間泡水。

另外，掀開後車廂底板、備胎槽及地毯，也是許多技師判斷泡水車的重要位置，若殘留泥沙、水漬、發霉或異味，都可能是曾經淹水的證據。同時也可觀察引擎室內部保險絲盒、線組接頭是否有氧化痕跡，甚至頭燈、尾燈內若曾進水，也可能留下乾掉的水痕。

若是試車過程，更應留意儀表板是否亮起異常警示燈，或車內電子配備是否正常，包括電動窗、音響、空調、環景影像、ACC、盲點偵測等功能，都建議逐一測試，避免買回家後才發現電子系統接連故障。

除了整車之外，近年也有不少維修業者提醒，泡水零件同樣值得留意，像是車用電腦、發電機、啟動馬達、燈具、影音主機甚至各式感測器，都可能被拆下重新流入市場，若價格明顯低於行情，更應確認來源及保固，避免因貪圖便宜，反而增加後續維修成本。

 ▲台灣和泰雖然拋出導入美規車Toyota計劃，但就算搭上零關稅，售價也不會太便宜。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣和泰率先提出關懷專案，為受害車主提供服務。

針對此次米克拉颱風造成的受災車輛，和泰汽車也宣布提供災損關懷方案。凡TOYOTA、LEXUS及Hino商用車車主，因本次天然災害導致車輛受損者，維修零件及工資均享8折優惠，其中引擎控制單元（ECU）更提供6折優惠，希望減輕受災車主的維修負擔。

此外，和泰汽車也提醒受災車主，若車輛因泡水無法行駛，切勿貿然發動引擎，以免造成引擎進水、擴大損害，應盡快聯繫品牌客服安排救援與拖吊。透過品牌經銷商拖吊入廠維修者，也可享有免拖吊費服務，TOYOTA顧客服務中心電話為0800-221345、LEXUS為0800-036036、Hino商用車為0800-522567。

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關鍵字：米拉克颱風內湖淹水

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