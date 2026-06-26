台灣「新一代LEXUS ES」推原廠升級！操控更穩更舒適

▲台灣車美仕為LEXUS ES量身打造推出底盤升級套件。（圖／翻攝自車美仕）

記者徐煜展／綜合報導

甫在台灣上市不到兩個月的新一代LEXUS ES，馬上迎來首波原廠升級配件，車美仕宣布攜手底盤品牌SUMMIT共同開發ES 300h專屬拉桿三件套，針對車身剛性與底盤結構進一步強化，改善大型豪華房車容易出現的側傾與搖晃感，同時維持LEXUS一貫舒適乘坐特性，提供更穩定、更有信心的操控表現。

▲底盤升級套件僅限油電款，電動版尚未提供。

此次推出的拉桿套件適用於ES 300h豪華版與頂級版，並未提供給ES 550e的電動車型，升級內容包括前上拉桿、中下結構桿以及後工字樑強化桿三項配件。透過強化車體結構，可有效提升底盤整體剛性，在高速巡航、快速變換車道或山路過彎時，降低大型車身的晃動與側傾，讓駕駛能感受到更紮實、更直接的路感回饋。

此次開發便以ES原有舒適取向為前提進行調校，在不影響後座乘客乘坐感受下，兼顧高速穩定性、長途巡航舒適性以及日常通勤的駕駛品質，希望讓ES保有豪華房車應有的舒適感，同時進一步提升操控信心。

此外，作為原廠認證配件，拉桿三件套採用對應原廠固定孔位設計，施工過程不需切割車體或額外鑽孔，屬於無損安裝方式，不僅安裝便利，也無須擔心影響原廠保固，提供ES車主更安心的升級選擇。