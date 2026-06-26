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TOYOTA最帥跑旅改款倒數「台灣導入時程近了」！全新油電入門款售價更便宜

▲日本原廠推出新年式跑旅Crown Sport，追加入門款與70週年特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣車迷心心念念Crown Sport日本即將9月改款，這也代表台灣導入時程也近了。（圖／翻攝自TOYOTA、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

去年台北車展現身的TOYOTA最帥跑旅Crown Sport，日本預計今年9月迎來改款更新，將新增更親民的PHEV油電入門款車型，還將導入新世代Arene OS車載系統與最新TSS 4.0駕駛輔助科技，隨著日本小改款倒數，也代表台灣離導入時間點不遠了。

▲顏值不輸法拉利休旅的TOYOTA Crown Sport，終於登台有譜。

▲顏值不輸法拉利休旅的TOYOTA Crown Sport，終於登台有譜。

▲Crown Sport去年現身台北車展令人難忘，未來預計將導入最新小改款車型。

台灣和泰今年就表示會有Crown Sport跑旅導入規劃，如今日本即將在9月進行皇冠Crown家族改款，推測台灣將等日本改款之後，直接導入更有競爭力的小改款車型。

日本已經陸續釋出不少Crown家族改款資訊，Crown Sport此次改款最大亮點之一，是PHEV動力將不再僅限於頂規RS車型，而是新增定位更入門的PHEV Z版本，透過調整部分配備降低售價門檻，讓更多消費者能以更親民價格體驗插電式油電系統。

▲日本原廠推出新年式跑旅Crown Sport，追加入門款與70週年特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Crown家族改款重點之一，將升級TSS 4.0系統。

小改款Crown Sport預期也會比照新世代RAV4，導入TOYOTA最新Arene OS軟體平台，支援OTA遠端更新、智慧聯網等功能，同時升級TSS 4.0主動安全系統，新增EDSS緊急駕駛停止輔助、突然加速抑制等配備，並強化盲點偵測、車道變換輔助與前方車流警示功能，科技感與安全性同步提升。

值得注意的是，台灣市場目前仍在等待Crown Sport正式導入，和泰先前已引進Crown Crossover，隨著日本市場即將於9月率先推出小改款，新車導入台灣的時程也更有機會在改款完成後逐漸明朗，若依照TOYOTA過去導入節奏判斷，不排除台灣市場將直接導入最新版本，讓國內消費者一次享有更新的動力、科技與安全配備。

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關鍵字：TOYOTACrown新一代大改款跨界油電房車旗艦休旅SUVCrown Estate

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