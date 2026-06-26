「台灣國產車」打進海外市場！三菱2款重點休旅曝光都與台灣有關

▲台灣造車實力受肯定！海外三菱公布的新車藍圖，裡面藏有2款與台灣相關的新車。（圖／翻攝自三菱、鴻華先進）

記者徐煜展／綜合報導

今年台灣造車實力有不少新里程碑成就，除了有TOYOTA Voxy在台生產回銷給日本外，海外三菱重點新車藍圖規畫中，裡面藏有2款台灣鴻海國產電動車，除了Bria將在第4季導入澳洲、紐西蘭等市場，另外1款應該就是台灣接單發燙的Cavira！

▲簡報下方透露還有2款全新電動休旅，應都是來自鴻海電動車。

鴻華先進日前在法說會中表示，採用CDMS（委託設計與製造服務）模式打造的三菱品牌右駕純電車已完成開發，預計今年第四季開始供貨，Bria也就是鴻海Model B將於澳洲、紐西蘭上市，將以貼牌方式供給三菱在各大市場販售。

時間點相當巧合的是，海外三菱也在近期舉辦57屆股東大會，簡報內容提及2026～2031年將有多達13款新車，內容出現2款不同尺碼的電動SUV剪影，意味著三菱未來並非只有一款鴻海電動車，而是有望一次布局兩款產品。

▲Bria、Cavira一大一小休旅組合，將為海外三菱豐富電動車產品陣容。

從簡報中的車身輪廓與尺碼推測，其中一款與鴻海Model B高度相符，也就是台灣今年量產上市的鴻華先進Bria；另一款則應就是來自Model C平台的鴻華先進Cavira，這2款都是級距的熱門休旅，代表三菱未來在紐澳市場將擁有大小不同級距的純電休旅產品，進一步擴大品牌電動車陣容。