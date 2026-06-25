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勞斯萊斯推「Ghost冠軍紀念特仕車」！致敬120年前曼島TT勝利

圖文／7Car 小七車觀點

Rolls-Royce 日前正式對外展出 Black Badge Ghost Tourist Trophy 特仕車款，藉此紀念創始人之一、Charles Rolls 於 1906 年在曼島旅遊盃 (Isle of Man Tourist Trophy) 賽事中奪冠的 120 週年。這款特仕車型不僅於曼島當地展示，更透過多項細膩的訂製細節，重現當年那輛 Light 20 H.P. Rolls-Royce 賽車與其駕駛者的傳奇風采。

作為一輛向賽車歷史致敬的當代豪華轎車，Black Badge Ghost Tourist Trophy 在外觀上選用「Dark Emerald」深翠綠色塗裝，以呼應 1906 年參賽車款的經典綠色車身。車側則綴有單道 Tan 色手工腰線，並於前方繪有北極白色的「4」字樣，象徵羅爾斯當年於比賽中的起跑序位，以及他所完成的全長四圈賽程。該車的設計語彙在現代 Black Badge 系列的暗黑基調中，注入歷史意涵，整體視覺低調卻充滿識別性。

內裝鋪陳則延續外觀的對比思維，採用黑與棕褐雙色基調，結合黑色皮革與 Black Badge 系列專屬的技術纖維飾板，營造冷冽且具科技感的座艙氛圍，同時以棕色皮革縫線、座椅滾邊與 Moccasin 色羔羊毛腳踏墊增添溫度。更引人注目的是後座中央扶手處的「Waterfall」飾板，刺繡描繪出當年曼島短賽道（Short Highroads Course）的輪廓，將勝利之地化為車艙內的私密風景。

在細節的刻畫上，這款特仕車更將歷史數據隱藏於空調出風口的「眼球」旋鈕內部，以雕刻方式記錄包含車輛註冊號碼 AX157、底盤編號 26350B、比賽日期 1906 年 9 月 27 日，以及起終點座標等資訊。四門門檻處亦配備專屬發光迎賓踏板，同樣刻有底盤編號，讓每項元素都成為承載記憶的私人檔案，展現 Rolls-Royce 對 Bespoke 訂製工藝的極致詮釋。

Rolls-Royce 高層與設計師於聲明中皆強調，此車並非單純復刻，而是希望透過當代工程與設計語言，延續查爾斯·羅爾斯那份勇於挑戰速度、風險與機械極限的開創精神，讓 120 年前的賽道榮光，以沉穩而內斂的方式於今日重現。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Rolls-Royce勞斯萊斯GhostBlackBadgeTouristTrophy曼島TT冠軍特仕車汽車新車

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