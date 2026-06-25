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Audi「A3全車系大規模升級」登場！數位座艙＆駕駛輔助全面翻新

圖文／7Car 小七車觀點

Audi 日前正式發表 A3 車系大規模升級方案，涵蓋 Sportback、Sedan 與 allstreet 三款車身形式，以及從傳統汽柴油動力、plug-in hybrid 到高性能 S3 與 RS 3 在內的全產品線。本次升級核心聚焦於內裝數位化與駕駛輔助系統的擴充，原廠表示，這將使 A3 車系在操作直覺性與日常實用性上達到新高度。

內裝與輔助系統雙重革新　Audi A3 車系迎來大規模升級

座艙設計迎來顯著變革，全新弧形全景顯示幕整合 11.9 吋虛擬座艙與 12.8 吋 MMI 觸控螢幕，成為中控台視覺焦點。儀表檯飾板改採橫貫式寬幅設計，由駕駛側延伸至乘客車門，提供碳纖維、Dinamica 麂皮與兩款織布材質共四種選擇。中央扶手區的手機無線充電板重新調整為駕駛導向，並提升至 25 瓦充電功率，方向盤則全面導入實體滾輪按鍵，並提供三種不同樣式供車主選配。

內裝與輔助系統雙重革新　Audi A3 車系迎來大規模升級

內裝與輔助系統雙重革新　Audi A3 車系迎來大規模升級

內裝與輔助系統雙重革新　Audi A3 車系迎來大規模升級

輔助系統方面，Audi 首次導入三階套裝結構（Tech、Tech Plus、Tech Pro），其中核心為升級版主動式車距維持輔助系統。該系統可於時速 210 公里內結合主動車道導引，並能在高速公路上於打方向燈後自動變換車道；新增的交通號誌辨識功能則可於紅燈自動減速，綠燈時若車輛未完全靜止則自動起步行駛。值得注意的是，系統首度採用群眾智慧數據，即使車道標線不明顯，仍能透過線上資訊維持車道行駛，相關服務隨車附贈三年，期滿後可付費延長。

停車輔助功能亦獲得明顯強化。360 度環景攝影系統提供 3D 鳥瞰視角與可縮放平移的車外影像，搭配動態導引線，有助於狹窄空間或洗車道等情境下的操控。Park Assist Plus 與 Pro 版本可自動偵測停車格線，完成轉向、加減速與換檔等動作；Pro 版更支援遠端遙控停車，駕駛可於車外透過 myAudi 應用程式啟動車輛自動進出停車位。此外，全新「訓練停車」功能允許車主將最長 50 公尺、最多五組的停車路徑記憶於系統中，例如難以進出的車庫，僅需手動示範一次，車輛日後即可自主完成該動線。

A3 車系動力選項維持高度多樣性。入門汽油與柴油引擎提供 85 kW（116 匹）及 110 kW（150 匹）兩種輸出；插電式混合動力版本則提供 150 kW（204 匹）與 200 kW（272 匹）系統綜效輸出，純電續航里程依 WLTP 規範最高可達 143 公里，並支援直流快充，約半小時即可完整充電，且拖曳能力較前代提升 300 公斤至 1,700 公斤。性能旗艦 S3 與 RS 3 皆搭載 quattro 四輪驅動與扭力分配系統，可於後輪間進行全變量扭力分配；RS 3 所搭載的 2.5 升五缸渦輪引擎提供 294 kW（400 匹）最大馬力。兩款性能車型另於 Singleframe 水箱護罩綴有專屬徽飾，並具備各自獨特的數位晝行燈簽名樣式，其中 S3 為本次新增，車主可透過 MMI 自四組設計中切換選擇。

內裝與輔助系統雙重革新　Audi A3 車系迎來大規模升級

整體而言，此次 A3 車系升級並非單純的配備堆疊，而是透過數位化座艙與輔助系統的深度整合，切實回應消費者對於日常便利性與行車安全的需求。從入門動力到高性能旗艦，Audi 以完整的產品布局展現出對這款經典小型車系的重視。隨著 9 月歐洲率先上市，後續各市場的導入時程與配備編成，將是國內車迷接下來關注的焦點。

內裝與輔助系統雙重革新　Audi A3 車系迎來大規模升級

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關鍵字：Audi奧迪A3SportbackSedanallstreet改款新車汽車掀背車房車

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