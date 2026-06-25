Skoda「旗艦7人座電動休旅車」全球首發！Peaq續航力突破640公里

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 日前正式發表品牌全新純電旗艦車款 Peaq，這款大型七人座 SUV 不僅成為 Škoda 有史以來尺碼最大的運動休旅，更以超過 640 公里的 WLTP 續航力，站上品牌純電產品線的頂端。Peaq 的問世同時意味著 Škoda 的純電陣容將獲得顯著擴充，與先前已亮相的 Epiq 共同組成更完整的電動車產品矩陣，展現品牌積極邁向電動化未來的戰略布局。

在外觀設計上，Peaq 完整承襲 Modern Solid 設計語彙，以簡潔線條與平整曲面構成主要視覺基調。車身全長 4,874 mm、軸距達 2,965 mm，不僅較同品牌燃油休旅 Kodiaq 分別增加 116 mm 與 174 mm，甚至比旗艦房車 Superb 的軸距更長 124 mm。全新 T 型頭尾燈組成為辨識度極高的視覺焦點，而 Škoda 品牌首次導入的平整化門把與面積逾 2.1 平方公尺的電致變色全景玻璃車頂，則在提升空氣力學表現的同時，也強化了整體科技感。原廠指出，Peaq 的風阻係數僅 0.249，在大型 SUV 級距中屬相當出色的水準。

車室內部以七人座配置為核心，在五人座設定下行李廂容積高達 935 公升，為 Škoda 全車系之最，車頭前方的 37 公升前行李廂則提供額外的收納彈性。原廠特別強調的 Relax 套件包含經 AGR 德國脊背健康協會認證的電動調整前排座椅，具備通風、按摩與電動腿靠功能，並結合 Sonos 聯手開發的 16 揚聲器、755W 輸出功率的頂級音響系統，以及專屬的 wellbeing 健康應用程式，提供六種包含放鬆、伸展與活力提升等模式，營造出近似移動 lounge 的乘坐體驗。中控檯搭載 13.6 吋垂直排列的 Android 平台多媒體系統，為 Škoda 量產車型首見，並支援無線 Apple CarPlay 與 Android Auto，同時提供 25W 磁性感應無線充電板，可同時為兩支手機進行充電。

動力與電池配置方面，Peaq 提供 63 kWh 與 91 kWh 兩種電池容量選擇，其中 91 kWh 版本為 Škoda 電動車型有史以來搭載的最大容量電池。車型編成上區分為後驅設定的 Peaq 60 與 Peaq 90，以及四驅版本的 Peaq 90x，最大輸出功率分別為 150 kW、210 kW 與 220 kW，0-100 km/h 加速依序為 8.4 秒、7.1 秒與 6.7 秒。續航表現以 Peaq 90 最為突出，可達 640 公里以上，Peaq 90x 則提供超過 610 公里的行駛距離。充電效率方面，兩款電池自 10% 充至 80% 分別需時 27 與 28 分鐘，全車系支援單踏板行駛模式與雙向充電功能，可透過 V2L 供電給外部電器，搭配特定壁掛設備時更能實現 V2H 與 V2G 的電力雙向輸送。拖曳能力則依車型不同，最高可達 2,000 公斤。

在安全與駕駛輔助科技層面，Peaq 將 Front Assist、Crossroad Assist、Turn Assist 與 Side Assist 等多項系統列為標準配備，並可選配 Škoda 目前最先進的 Travel Assist 3.0，該系統整合交通號誌辨識與塞車輔助功能，後續並將透過軟體更新加入主動式車道變換輔助。環景顯影 Top Area View 360° 則提供可透視車身的 3D 立體影像，有助於狹窄空間內的停車與操駕。被動安全方面，全車標配十具輔助氣囊，包含前座中央氣囊與後座側邊氣囊，提供完整的撞擊防護。原廠亦表示，Peaq 在內外裝使用超過 50 公斤的回收材料，為 Škoda 品牌中應用比例最高的車款。

Peaq 將於上市時同步提供 Sportline 運動化版本，該車型以亮黑外觀飾件、專屬 20 吋鋁圈與可選配的黑色對比色車頂營造動感氛圍，內裝則採用全黑基調，搭配 Suedia 與 Techtona 材質的運動化座椅，並將 LED Matrix 矩陣頭燈與發光水箱護罩列為標準配備。

Škoda 表示，Peaq 的推出不僅填補了品牌在大型純電 SUV 級距的產品空缺，更以寬敞空間、長續航與豐富科技配備，瞄準家庭用戶與商務使用族群，預計將為品牌吸引更多元的消費客層，進一步鞏固 Škoda 在歐洲電動車市場的競爭地位。