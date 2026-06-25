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LEXUS「油電7人座休旅」僅賣3年停售！北美官網突下架旗艦車型

▲僅發表上市3年，LEXUS TX 550h+北美官網無預警停售。（圖／翻攝自LEXUS）

▲僅發表上市3年，LEXUS TX 550h+北美官網無預警停售。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS於2023年推出全新TX大型三排座休旅，用來補足現在RX沒有7人座的遺憾，不過近日北美官網竟突然下架停售TX 550h+旗艦油電車型，TX 550h+已無法進行新車配置與訂購，官網僅能搜尋現有庫存車輛，意味著這款品牌唯一的大型PHEV三排座休旅將暫時與車迷告別。

▲僅發表上市3年，LEXUS TX 550h+北美官網無預警停售。（圖／翻攝自LEXUS）

▲LEXUS TX 550h+官網留下神秘訊息，暗示未來仍有機會回歸。

相當有趣的是，LEXUS並未直接宣布停產，而是在官網頁面留下「這不是告別」的神祕訊息，暗示TX 550h+或許在2026年式後暫停生產，品牌可能正著手規劃未來回歸事宜，而非永久退場。

▲LEXUS,TZ

▲LEXUS日前發表全新TZ旗艦電動休旅，亦有可能補上TX 550h+空缺。

至於停產原因，LEXUS並未給出正式說法，但另有一種可能，LEXUS日前已經推出全新的TZ 7人座電動休旅，也不排除原廠正重新調整大型休旅的電動化布局，或許用TZ來補上TX 550h+空缺。

▲僅發表上市3年，LEXUS TX 550h+北美官網無預警停售。（圖／翻攝自LEXUS）

▲TX 550h+於北美停售，車系另還有普通油電與汽油動力可選。

LEXUS TX來自TOYOTA Grand Highlander共用平台打造，於2023年6月首度亮相，肩負填補RX與LX之間產品空缺的重要任務，車長超過5.1米，提供寬敞三排座空間，是LEXUS目前車室空間與載物機能最出色的SUV之一。

TX 550h+搭載3.5升V6引擎搭配雙馬達插電式油電系統，可輸出409匹綜效馬力，並具備約53公里純電續航能力。其在美國售價高達8.1萬美元（約新台幣257萬元），不僅是TX車系最昂貴版本，也是性能最強成員之一。

隨著TX 550h+退出後，目前TX車系將由入門TX 350擔任銷售主力，而旗艦位置則改由TX 500h F Sport Performance接棒，搭載渦輪油電系統，擁有371匹綜效馬力。

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