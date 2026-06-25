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TOYOTA「人氣7人座MPV」日本推新改款！台灣車迷敲碗快復活

▲日本即將釋出新年式改款Sienta，預計8月開賣！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本即將釋出新年式改款Sienta，預計8月開賣！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA Sienta主打親民的國民車MPV，更具備5人、7人座靈活空間彈性，日本預計8月推出新年式改款Sienta，針對配備與車系編成進行調整，持續在日本穩坐高人氣的TOYOTA Sienta，也是不少台灣車迷許願想重新導入的大改款車款。

▲TOYOTA Sienta最後出清即將說再見；MG ZS推新車型更便宜；比亞迪積極布局台灣市場。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣Sienta僅停留在舊款車型停產，無緣導入日本正夯的新一代車型。

Sienta過去曾由和泰汽車在台灣導入國產化生產，並以平價5人、7人座設定受到家庭買家與計程車市場青睞，不過隨著市場需求轉向休旅車以及法規因素影響，已於2025年正式停產退場，也因此台灣無緣導入日本最新一代Sienta，如今日本市場即將再度為Sienta推改款，肯定讓不少台灣車迷許願好想要新一代Sienta。

▲TOYOTA Sienta。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本最新Sienta不僅採用TNGA平台，並搭載省油的1.5升油電。

現行第三代Sienta日本於2022年發表，採用TNGA-B平台打造，憑藉靈活車室空間、雙側電動滑門以及油電動力優勢，長期穩居日本小型MPV市場銷售前段班，並與HONDA Freed形成最直接競爭關係，即便近年SUV持續當道，但Sienta仍憑藉家庭導向的實用訴求，在日本市場累積大量支持者。

日規新年式改款針對車系規格重新編成，同時調整部分選配內容，部分原有選配項目將不再提供，在安全配備調整上，新年式車型將進一步強化TSS主動安全科技，同時針對便利性配備進行優化。

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