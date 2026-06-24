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台灣鴻華先進「新一代電動車」即將登場！攜手三菱進軍海外市場

▲鴻華先進旗下2款電動車銷售亮眼，更準備推出新一代Model T。（圖／翻攝自鴻海）

▲鴻華先進旗下2款電動車銷售亮眼，更準備推出新一代Model T。（圖／翻攝自鴻海、鴻華先進）

記者徐煜展／綜合報導

鴻華先進近日舉行法說會，釋出對未來營運的樂觀展望，除了今年接連推出Bria與Cavira兩款全新電動車外，海外市場布局也持續擴大，其中最受關注的便是與三菱Mitsubishi合作的新世代電動車，預計將於今年第4季正式在澳洲與紐西蘭市場上市，成為鴻華先進拓展國際市場的重要里程碑，且今年也更準備帶來新一代Model T電動巴士！

▲鴻華先進,Cavira（圖／記者徐煜展攝）

▲Cavira日前剛上市，已經拿下破千張訂單。（圖／資料照）

首款電動休旅Bria自2月展開交車後，截至5月底累積交付1,388輛，已拿下所屬級距銷售冠軍；而剛上市不久的Cavira同樣展現強勁市場反應，上市不到一個月銷售便突破千輛大關，為公司後續營收表現增添信心。

除了一般乘用車之外，鴻華先進近年積極布局電動巴士市場，目前已取得基隆市電動公車訂單，並陸續展開交車作業，同時位於高雄橋頭的新商用車工廠已取得使用執照，將於近期投入生產第二代Model T電動巴士，新廠啟用後，可望突破過去每年約100輛的產能限制，進一步滿足國內外市場需求。

▲鴻華先進旗下2款電動車銷售亮眼，更準備推出新一代Model T。（圖／翻攝自鴻海）

▲Bria與三菱合作，進軍澳洲、紐西蘭等市場。

鴻華先進除了與波蘭EMP合作進軍歐洲市場之外，Bria與三菱合作方式，預計今年第4季於澳洲與紐西蘭正式交車，而Mitsubishi在當地擁有超過200個銷售據點，可望協助新車快速打開市場知名度並提升銷售表現。

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