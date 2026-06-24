福特「美規Kuga休旅」復活有望！電動跑旅恐提前退場

▲福特傳打造全新電動平台，並用上經典的Escape作為新車命名。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

Ford近年積極推動電動車轉型，準備修正過去的發展策略，隨著全新UEV電動車平台即將問世，Ford也傳出將讓北美市場已停產的Escape（台灣稱Kuga）以電動休旅身分重新回歸。

▲福特將打造全新電動車平台，將廣泛適用多種級距車型。

海外福特高層坦言，早期為了搶進電動車市場，以既有燃油車平台進行電動化改造，雖然成功縮短產品上市時間，但也因此在生產成本、車室空間以及電能管理方面受到限制，面對近年大量採用專屬電動平台的新世代產品時，競爭力逐漸顯得不足。

因此Ford已投入全新UEV（Universal Electric Vehicle）電動車平台開發，目標是打造更具成本優勢、能源效率以及空間表現的下一代電動車家族，根據規劃，已經有款入門作品的電動皮卡開始測試，預計於2027年正式亮相。

▲Escape電動版可能將取代Mach-E戰略位置。

除了入門電動皮卡即將問世，Ford有意利用UEV平台讓經典Escape重新復活這款在北美市場擁有超過20年歷史的休旅車，正是台灣車迷熟悉的Kuga海外版本，雖然Escape日前已正式停產，但憑藉長年累積的市場知名度與品牌價值，若改以純電休旅姿態重返市場，能補足Ford在主流純電休旅級距的產品空缺。

不過隨著Escape電動版消息曝光，現行Mustang Mach-E存亡已經打上問號， Mach-E並未被納入新世代UEV平台規劃之中，這意味Mach-E未來可能不會不會有後繼車，甚至有機會在現行世代產品週期結束後退出市場，讓Mach-E未來發展方向出現不少變數。