MG全新「油電7人座休旅現身」比HS更大台！一桶油可跑1,100公里

▲MG全新油電7人座於印度開始測試。（圖／翻攝自《cartoq》）

記者徐煜展／綜合報導

MG持續積極布局新能源市場，除了台灣熟悉的HS、ZS與MG4之外，品牌正準備在印度推出全新中大型休旅搶攻家庭客群，其測試車已經悄悄現身印度，最大亮點將提供PHEV插電式油電與純電版本，並具備5人、7人座配置，成為MG新能源休旅家族的新主力。

▲MG全新7人座來自上汽集團的五菱星光系列。（圖／翻攝自上汽五菱）

MG這款全新車尚未命名，但其實就是來自大陸上汽集團五菱旗下的星光Starlight 560，未來將透過貼牌方式以MG之名進軍更多海外市場，測試車雖然身披重度偽裝貼紙，但其實細節特徵都與Starlight 560相符。

參考Starlight 560在大陸規格，車長達4,745mm、軸距2,810mm，已經來到TOYOTA Highlander、Hyundai Santa Fe等中大型休旅級距水準，大陸市場提供5人與7人座版本，擁有更優異的第三排空間表現。

▲Starlight 560在大陸擁有PHEV、純電等動力可選。

動力系統才是Starlight 560最大賣點，PHEV版本採用1.5升自然進氣引擎搭配電動馬達與20.5kWh電池組，綜效輸出達197匹馬力，在滿油滿電狀態下綜合續航里程可突破1,100公里，展現插電式油電的長途優勢。

此外，Starlight 560也有純電版本，搭載56.7kWh電池組與單馬達配置，最大輸出約136匹馬力，續航里程上看500公里。