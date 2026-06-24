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大改款Mazda CX-5日本賣翻「一個月訂單破萬」！台灣第3季上陣對戰RAV4

▲日規大改款CX-5上市！僅有2.5升輕油電動力。（圖／翻攝自Mazda）

▲日本Mazda CX-5銷售開紅盤！上市僅一個月進帳破萬張訂單。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

Mazda全新大改款CX-5才剛在日本上市就傳出捷報。這款品牌最重要的全球戰略休旅，自5月21日開賣至6月21日短短1個月時間，累積訂單已突破1萬張，遠超原廠原先設定的2,000輛月販目標，足足高出5倍之多，展現驚人的市場吸引力，隨著日本市場開出紅盤，台灣車迷也相當關注新車導入進度，而從現行款CX-5近期進入最後促銷階段來看，大改款車型有望在今年第3季正式登台。

▲日本新一代Mazda CX-5官網預告，代表離上市不遠了。（圖／翻攝自Mazda）

▲日本CX-5消費者大多直接攻頂，且白色車更受車主歡迎。

日本市場共規劃S、G與L三種車型等級，其中入門S車型僅占整體訂單約3%，中階G車型占32%，而頂規L車型更成為銷售主力，接單比例高達65%。此外，頂規車型首度導入的棕黑雙色內裝也獲得高度青睞，有40%的頂規買家選擇搭配，展現Mazda近年積極朝豪華化發展的成果。

車色選擇方面，Mazda最具代表性的匠塗車色依舊受到歡迎，其中雪幻白成為日本消費者最喜愛的配色之一，成為不少車主購車首選。

▲日規大改款CX-5上市！僅有2.5升輕油電動力。（圖／翻攝自Mazda）

▲大改款CX-5展現優勢的空間與質感配備，同樣也是銷售爆紅原因。

另外日規CX-5採2.5升自然進氣搭配輕油電，擁有178匹馬力、24.2公斤米扭力，帳面數據不算突出，不過日本消費者更重視車室空間表現，許多車主認為新車後座空間明顯放大，乘坐舒適性提升不少，甚至有人表示已將車宿旅行納入未來用車規劃；另外後車門開啟角度加大，也讓安裝兒童安全座椅與上下車變得更加輕鬆便利。

台灣市場方面，現行CX-5不少熱門車型進入最後出清階段，原廠目前提供的購車領牌補助也僅到7月底為止，從產品週期與市場節奏來看，這波促銷動作被視為替大改款上市暖身，預料全新CX-5最快將於第3季正式在台亮相，屆時將與TOYOTA RAV4、HONDA CR-V、Hyundai Tucson L等熱門中型休旅展開正面對決。

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關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電CX-20CX-3

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