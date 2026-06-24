台灣福斯「今年最重要的大改款休旅來了」！現行款折價15萬最後出清

▲大改款T-Roc無偽裝新車已經悄悄現身台灣被目擊。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

日前台灣福斯T-Roc R性能款祭出現折33萬出清，普通標準款也有15萬折價，就是為了迎接第2代大改款，如今第2代T-Roc已經現身台灣被目擊，最快今年7月就會上市！

▲大改款T-Roc持續有感促銷，這也代表現行款即將功臣身退。

T-Roc R日前官網原價182.8萬，折價33萬來到149.8萬，不過目前官網促銷出清僅剩標準2款車型，售價優惠114.8與129.8萬，針對指定車型祭出10與15萬萬折價優惠。

▲外型動大刀美容，看起就像小一號Tiguan。

第2代T-Roc去年德國慕尼黑正式發表，換上最新家族設計，搭載IQ Light LED 矩陣式頭燈，看起來更有小一號Tiguan錯覺，尾燈導入幾何化造型，燈組裡的發光圖案變得更立體，點亮後相當搶眼，下方保險桿也刻意拉寬，讓整台車的視覺重心更低，看起來更有厚實感。整體來說，新T-Roc不再只是年輕、活潑的小休旅，而是多了一種穩重成熟的味道。

▲配備不因入門休旅顯得陽春，且還更講究質感。

車內最吸睛的就是大螢幕，最高可達12.9 吋，操作介面加入AI 助理，甚至可以使用 ChatGPT 語音互動，科技感瞬間拉滿。全數位化儀錶同樣是標配，顯示資訊清晰，還能依照駕駛需求切換不同風格。

質感氛圍，內裝用料大幅升級，中控、車門等地方採用更細緻的軟質包覆，氛圍燈光設計也更講究，夜晚坐在車內會覺得很有氛圍。