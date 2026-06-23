瑪莎拉蒂「3款全新改款車型」同步發表！橫跨跑車＆敞篷車＆休旅車

圖文／7Car 小七車觀點

適逢三叉戟廠徽問世百年之際，Maserati 於日前正式發表 New GranTurismo、New GranCabrio 與 New Grecale 三款新車。此次更新涵蓋外觀造型、內裝質感、動力系統與電氣化技術，是該品牌近年來規模最大的產品線戰略調整，展現其於豪華市場中進一步鞏固「義式 Gran Turismo」定位的企圖。

在外觀設計方面，三款新車均採用自 MCXtrema 與 GT2 Stradale 延伸而來的設計語彙，呈現更為水平、銳利且具侵略性的車頭輪廓。GranTurismo 與 GranCabrio 換上全新設計的前保險桿與氣壩，並導入 CFD 開發的外氣簾與中央分流器，以提升前軸下壓力；車尾則採用全新透明燈殼。Grecale 則跟隨 MCPURA 的設計方向，擁有更明顯的「鯊魚鼻」車頭架構，並整合側面氣簾以優化輪拱處的氣流。此外，全車系新增多款 Fuoriserie 訂製車色，包含消光綠、丹寧藍、亮面與消光古銅色等七種選擇。

內裝與科技配備方面，三款車型均換上新式競技風格方向盤，採用平頂平底設計與深色金屬輻條，並提供打孔皮革或 Alcantara 材質選項。數位介面全面更新，包含 12.3 吋中央螢幕、8.8 吋舒適控制螢幕、12.2 吋可客製化數位儀錶與抬頭顯示器；全新設計的數位時鐘則以八角形金屬外框與彈出式切換功能，強化操作直覺性。此外，新車導入駕駛注意力監測系統，可偵測疲勞與分心情況。Grecale 更採用電容觸控回饋技術的 PRND 排檔選擇器，並標配空氣懸吊與多達四種駕駛模式，包含專屬 Trofeo 的 Corsa 模式。

動力系統為此次改款的核心亮點。GranTurismo 與 GranCabrio Trofeo 搭載的 3.0 升 V6 Nettuno 雙渦輪增壓引擎，輸出功率提升至 590 匹馬力，較前代增加 40 匹，並搭配 Sportivo 排氣系統作為標準配備，提供更為鮮明的聲浪體驗。Grecale 則首度導入 390 匹馬力版本的 V6 Nettuno 引擎，應用 F1 源自預燃室燃燒技術，單位輸出達 177 匹馬力／升，在同級 SUV 中具備領先的功率密度。全車系亦同步提供 Folgore 純電版本，其中 GranTurismo Folgore 採 800 伏特架構與三馬達配置，續航里程超過 540 公里；GranCabrio Folgore 則以時速 290 公里的極速，成為當前市場上最快的電動敞篷車。

在產品策略與永續發展層面，Maserati 強調此次新車均於義大利境內開發與生產——GranTurismo 與 GranCabrio 於 Modena 廠區製造，Grecale 則於 Cassino 生產。內裝皮革供應商均通過皮革工作組織（LWG）認證，品牌亦已加入該組織成為正式成員，體現其對環保與道德採購的承諾。同時，原廠同步推出全新 Maserati Web Configurator 線上配置器，採用擬真 3D 渲染技術與 21：9 寬銀幕格式，提供與展示中心同等級的視覺體驗，並整合於品牌全通路的客戶旅程中，以強化數位與實體之間的無縫銜接。

Maserati 營運長 Santo Ficili 於發表會中表示，此次產品更新不僅是技術層面的進化，更是品牌在豪華市場定位的明確表態。他強調，設計、優雅、性能與工藝的平衡，始終是 Maserati 的核心價值，而 V6 Nettuno 引擎的持續發展與 Folgore 電動車系的性能提升，則是回應客戶期待的重要路徑。隨著 GranTurismo、GranCabrio 與 Grecale 三線同步改款，Maserati 正以更完整的產品矩陣，迎接三叉戟百年里程碑之後的下一個世代。