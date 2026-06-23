83980元！Gogoro「最新女生機車Luna」上市　電池資費最低119元起

▲Gogoro推出全新女性車款Luna，並請到Lulu黃路梓茵作為代言人。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

繼3月份首度釋出預告後，Gogoro睿能今（23）日正式發表全新車款Luna，除了為其開出83,980元的建議售價，還請到Lulu黃路梓茵站台代言，作為主打女性族群的新作，Luna以「輕盈，更有空間」為號召，同時在上市期間購車，還可享有電池資費最低119元起的優惠方案，進一步降低用車成本負擔。

▲Gogoro為Luna開出83,980元的建議售價，上市期間購車還可享電池資費最低119元起的優惠方案。

Luna的設計是以「月光」做為發想，全車採用大量柔和曲線元素，前方LED頭燈與月環定位燈採分離式設計，後方則有相互呼應的月弧形尾燈，儀錶板以水滴曲面造型營造出高質感，車色提供月光白、月霧藍與月影藍3種選項。

▲Luna的外型設計以月光做為發想，車色提供月影藍（左）、月光白（中）與月霧藍（右）3種選項。

為了徹底解決女性用車的痛點，Gogoro做了大量調研，最終提出「LunaFit舒適騎乘科技」，透過把手高度、坐墊寬度、懸吊幾何等手法，調整出最適合女性騎乘的設定；在省力方面，則有同級最輕中柱、輕量化車身、倒車／牽車輔助等特色與功能，即使是身材嬌小的騎士也能輕鬆用車。

▲Gogoro提出「LunaFit舒適騎乘科技」，針對女性的身形特點優化騎乘三角。

在實用性上，Luna有著能放下28吋行李箱的平坦腳踏空間，還是同級唯一配備雙置杯架的車款，並配有Type-C 18瓦快充，車廂空間則有22.3公升；值得一提的是，在傳統機械鑰匙與Keyless的配置上，Luna選擇了「全都要」，透過巧妙的設計手法，將Keyless的旋鈕與鑰匙孔整合在一起，既能以鑰匙直覺操作，也能以智慧型手機便利啟動。

▲Luna配備同級唯一的雙置杯架，並提供22.3公升的車廂空間。

動力方面，Luna搭載6kW輪轂馬達，大幅減輕保養的需求與頻率，並且GPS極速可達90km/h（相當於錶速100km/h），能滿足各種情境的動力需求；電控方面，除了有坡道駐車與定速巡航外，這次也能直接透過右手邊的控鍵切換動力模式與回充段數，前者提供Eco、Comfort與Power，其中Comfort能提供最平順的起步反應，再加上前後配比、拉桿距離與手感都經過重新調整的SBS碟煞，帶來更安心的騎乘感受。

▲Luna搭載6kW輪轂馬達，GPS極速可達90km/h，保養週期達5000公里。

為了慶祝Gogoro Luna上市，自即日起至8／23前購買Luna並選用自由省、高用量自由省與指定時段換電免費騎到飽方案，可享連續24個月每月資費折抵200元優惠，等於每月最低僅需119元起。