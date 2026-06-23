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新「TOYOTA跨界休旅」9月推改款！台灣跟進再等等、全新跑旅蓄勢待發

▲日本釋出TOYOTA Crown Crossover，預計9月登場。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本釋出TOYOTA Crown Crossover消息，預計9月登場。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA Crown皇冠家族包含房車、跨界休旅、跑旅、SUV等4款，而台灣有在賣的跨界Crown Crossover日本即將迎來改款，日本已經搶先釋出關鍵消息，新Crown Crossover預計於9月3日在日本正式發表，除了動力系統升級之外，還將新增更多強調駕馭樂趣的配備。

▲日本釋出TOYOTA Crown Crossover，預計9月登場。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲小改款Crown Crossover針對動力、配備升級。

小改款Crown Crossover最大亮點在於油電系統升級，預計將針對馬達輸出進行強化，使整體加速反應與動力表現更加出色，尤其主打性能的RS車型可望成為此次升級重點，進一步拉開與一般版本的差異化定位。

除了動力系統調整之外，新車將升級方向盤換檔撥片配置，讓駕駛能透過模擬換檔模式提升操控參與感，營造油電車更接近燃油性能車的駕駛體驗。

▲日本釋出TOYOTA Crown Crossover，預計9月登場。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本釋出TOYOTA Crown Crossover，預計9月登場。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲高階RS將新增更多有料配備，藉以與標準款作更多區別。

外觀部分預料不會有大刀闊斧變革，但RS車型將新增更具性能氣息的紅色煞車卡鉗，藉此營造更鮮明的運動化形象，預期原廠同步針對鋁圈樣式、車色以及部分內裝細節進行更新。

另外TOYOTA近年正加速推動新世代數位化座艙與Arene OS軟體平台，因此不排除小改款Crown Crossover也會進一步升級車載系統與駕駛輔助科技。

Crown Crossover已在台灣販售，擔任皇冠家族在國內市場的先鋒車型，而隨著日本即將迎來小改款更新，未來是否同步導入台灣市場也值得關注。另一方面，和泰車有意進一步擴大皇冠家族布局，除了現行Crown Crossover之外，擁有更濃厚跑格定位的Crown Sport也被視為下一款有望導入的熱門人選，讓皇冠品牌在台產品線更加完整。

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