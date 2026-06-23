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福特「新跨界跑旅開賣」空間更勝Kuga、Territory！雙動力折合新台幣93萬

▲新年式Ford Mondeo Sport上市！維持雙動力。（圖／翻攝自Ford）

▲新年式Ford Mondeo Sport上市！維持雙動力。（圖／翻攝自Ford）

記者徐煜展／綜合報導

福特在剛開幕的重慶車展正式發表新年式Mondeo Sport（當地稱蒙迪歐運動版），此次共推出2款車型，當地售價20.98萬人民幣起，折合新台幣約93萬，新車維持原有運動化外型與油電動力配置，且跑旅的Mondeo Sport空間更是優於Kuga、Territory。

▲新年式Ford Mondeo Sport上市！維持雙動力。（圖／翻攝自Ford）

▲新年式Ford Mondeo Sport上市！維持雙動力。（圖／翻攝自Ford）

▲新年式提供2款車型，折合新台幣93萬起。

作為福特大陸市場主力中大型房車之一，Mondeo Sport延續品牌近年家族化設計語彙，車頭採用大面積水箱護罩搭配細長LED頭燈組，內部以三條錯落排列的日行燈帶構成，點亮後擁有相當高的辨識度。車側則維持流線斜背輪廓與懸浮式車頂設計，營造跑旅的視覺效果，共有2款車型，人民幣價20.98萬、22.98萬人民幣，折合新台幣93與102萬。

車身尺碼方面，新年式Mondeo Sport維持4,920×1,920×1,600mm，軸距達2,945mm，尺碼表現已經是大型旗艦車水準，比Kuga、Territory更大，車尾則配置分段式擾流尾翼設計，進一步強化整體運動氣息。

▲新年式Ford Mondeo Sport上市！維持雙動力。（圖／翻攝自Ford）

▲新年式Ford Mondeo Sport上市！維持雙動力。（圖／翻攝自Ford）

▲內裝配有誇張的27吋大螢幕，且安全配備更是給好給滿。

內裝採用福特招牌的27吋4K橫向巨幕螢幕，搭配12.3吋全數位儀表板，車載系統升級為最新SYNC Mam智慧座艙平台，帶來更流暢的操作體驗。同時導入全新第四代智慧語音助理VA 4.0與大語言模型技術，可提升語音辨識與互動能力，並整合高德導航、Apple CarPlay手機連接、540度環景影像與透明底盤等功能，讓科技體驗進一步向電動車看齊。

除了數位科技升級之外，中央扶手區域也重新規劃，額外增加4.5公升收納空間，同時配置50W無線快充功能，滿足現代消費者對便利性的需求。

▲新年式Ford Mondeo Sport上市！維持雙動力。（圖／翻攝自Ford）

▲動力搭載2.0升渦輪油電。

搭載福特渦輪油電系統，以2.0升渦輪增壓引擎結合電動馬達組成，其中引擎可輸出288匹馬力，電動馬達具備190匹馬力性能，系統綜效最大馬力達308匹，搭配E-CVT變速箱。

雖然Mondeo已退出台灣、歐洲等市場多年，但大陸專屬的Mondeo Sport憑藉大空間、跨界運動化造型以及308匹油電動力，在當地市場持續扮演品牌旗艦角色。

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