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台灣本田「全新進口跑旅曝光」售價百萬起跳！尺碼介於HR-V、CR-V之間

▲台灣本田全新ZR-V休旅現身車安網！離上市不遠了。（圖／翻攝自車安網、HONDA）

▲台灣本田全新ZR-V休旅現身車安網！離上市不遠了。（圖／翻攝自車安網、HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

可別以為今年台灣本田只有CR-V這道主菜，接下來還有款熱門級距的全新休旅即將上市，全新ZR-V已經現身車安網完成送測，以時程來看，預計會在3季左右上市，台灣將以進口方式導入全新ZR-V跑旅！

▲澳洲推出改款新ZR-V，還有汽油渦輪可選。（圖／翻攝自HONDA）

▲日本才剛上市的小改款ZR-V，台灣市場有望跟進。

台灣本田6月才剛上市油電CR-V，接下來進口登場的ZR-V，搭載與Civic相同的2.0升e:HEV油電，且空間規劃比國產HR-V更討喜，又比CR-V多了更多跑格跨界年輕氣息。

事實上，日前才剛上市小改款ZR-V，台灣有機會與日本同步導入最新款，日規甚至還有全新的Cross Touring跨界車型，賦予更多防刮護板來強調戶外休閒氣息，並採蜂巢式水箱罩，前後保桿設計也與標準款略有差異。

▲澳洲推出改款新ZR-V，還有汽油渦輪可選。（圖／翻攝自HONDA）

▲台灣、日本都採用2.0升油電。

日規ZR-V統一採用2.0升e:HEV油電混合動系統，也就是台灣會導入的動力，輸出約184匹綜效馬力，兼具節能與動力表現。

台灣ZR-V採進口導入，由於ZR-V與Civic採共用平台技術，參考台灣的Civic 127.9萬售價，屆時ZR-V售價帶應會與Civic相去不遠。

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關鍵字：HONDAZR-VHR-VCR-V休旅SUV渦輪油電TOYOTACorolla Cross

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