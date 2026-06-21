TOYOTA「RAV4插電式油電版」試駕！挾329匹馬力來襲5.7秒破百

▲TOYOTA第6代RAV4在台灣終於提供PHEV插電式油電動力。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／新北報導

TOYOTA總代理和泰於今（2026）年初正式導入全新第6代RAV4，雖然當時提供一般版、Adventure冒險版與GR Sport運動版3種版本共6個車型選項，不過清一色都搭配2.5升Hybrid油電動力，雖然前驅229／四驅239匹綜效馬力較先前有所提升，但看著國外的PHEV插電式油電動力，還是讓國內車迷好不羨慕，如今這個在前代的遺憾，在這一代終於實現了。

▲外型設定有點類似「旗艦混搭GR Sport」，不過整體質感還是比常見的銷售主力車型好上不少。

作為國內銷售的第7個車型選項，RAV4 PHEV在外型上有點類似「旗艦＋GR Sport」的綜合體，車頭採用新世代家族設計語彙的蜂巢造型，沒有加寬的葉子板、前後與車側下護板均採黑色烤漆處理，同時也是唯二搭載20吋鋁圈的車型，不過沒有張狂的空力套件，單色鋁圈造型也與GR Sport車型有所不同，另外提供專屬的靜謐灰車色，也是辨識身分的方式之一。

▲PHEV車型的前後下護板、車側護板與輪拱飾板均採黑色烤漆處理，同時也是唯二搭載20吋鋁圈的車型。

車內格局大致與其他車型相同，均有12.3吋全彩數位儀表板，以及12.9吋懸浮式中控主機（支援無線Apple CarPlay與Android Auto），但最引人注目的，就是PHEV車型獨佔的線傳式排檔，不僅讓出空間也使得排檔座更為簡潔，另外雙前座本體形式與GR Sport相仿，採用Brin Naub透氣類麂皮搭配豪華皮質，不過少了相關徽飾，配色也改採灰色布面搭配藍色滾邊，再加上黑頂棚讓車內氛圍更好。

▲RAV4 PHEV是車系中唯一獨佔線傳排檔桿的車型，前座椅造型與GR Sport相仿，但沒有相關徽飾，配色也不同。

空間表現方面，並未因為車底多了大電池、且排氣管走向不同而有所改變，後座乘客依舊可以享有舒適的乘車體驗，不過需要特別注意的是，在限時升級配件中的JBL喇叭組，其薄型重低音是直接安裝在後車廂的右前方，載物時需要特別注意不可重壓，除此之外，配件之一的電動尾門光標感應使用上還挺直覺，比起腳踢來說能更清楚該在哪裡操作。

▲整體空間表現仍在水準之上，惟限時升級套件的JBL薄型重低音直接安裝在後車廂右前方，載物時須注意不可重壓。

RAV4 PHEV搭載2.5升4缸自然進氣引擎，可輸出189匹馬力與23.3匹馬力，前馬達具備205匹馬力與27.7公斤米扭力，後馬達則是55匹與12.5公斤米，以此構成電控四輪傳動架構，並且帶來329匹綜效馬力，僅需5.7秒就可加速破百，這樣狂暴的數據也反映在實際駕駛體感上，只要全油門，車輛就會幾乎零延遲的向前躍出，不過並未搭配運動化懸吊，加上車重多出300公斤，所以加速時的後仰、煞車時的點頭與過彎側傾都相對明顯。

▲雖然整體車重接近2噸，但在329匹綜效馬力加持之下，RAV4 PHEV能在5.7秒完成0-100km/h加速。

相較狂暴動力來說，RAV4 PHEV更適合的場景反而是走街代步，主要是因為搭載了容量達22.7度的高壓電池，使得純電續航力來到135公里（NEDC標準），即使將駕駛模式切至Hybrid，只要大電池還有電，多數時候就都會以純電方式行駛，搭配雙前座隔音玻璃，能帶來幾乎與純電動車一致的駕乘感受。

▲除了駕駛模式之外，也能選擇純電、油電或自動切換，另外也有其他車型沒有的雪地與非鋪裝道路模式。

充電方面，除了J1772交流慢充外，也提供了CCS1直流快充，官方給出最大35kW的充電功率，但《ETtoday車雲》實測出現超過46kW的數值，倒是10%至80%約需28分鐘的充電時間幾乎相符，不過這也只能得到近百公里的續航力，相比純電動車差不多時間能增加超過300公里續航力來說，時間的「CP值」似乎有些不划算，或許在車輛閒置時，透過慢充2.5小時從10%到100%會比較合理。

▲實際利用直流快充為RAV4 PHEV補充電力，雖然過程出現超過46kW的峰值功率（車端亦有顯示），但從2%充到80%還是耗費了35分鐘。

和泰在6／15宣布，第6代RAV4 PHEV以149萬正式開賣，並且上市前業務端就已狂攬1,500張訂單，可見國內買家對更省油與更大輸出的PHEV車型垂涎已久，另外對於想要以電動車作為日常通勤，卻又擔心長途出遊的里程焦慮與充電耗時，也不願犧牲車室空間的族群來說，RAV4 PHEV幾乎是在150萬級距之內盡可能做到「面面俱到」的最佳解。

▲RAV4 PHEV正式上市前，業務端接單就已經突破1,500張，顯見有不少消費者期盼已久。