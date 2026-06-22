HONDA「經典MPV Odyssey」日本賣不動不玩了！台灣等美製車進口回歸

▲由於銷售不佳，日本HONDA Odyssey恐再度面臨退場命運。 （圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

Odyssey曾是HONDA最具代表性的MPV車系之一，才在日本復活沒多久後，恐將再度走入歷史，日本《讀賣新聞》指出，HONDA決定在今年結束Odyssey在日本市場銷售，未來恐正式退出日本市場。

▲日規Odyssey停止生產後，連帶影響台灣停售，後續日本改由進口導入大陸雙生車Elysion。

Odyssey早在2021年底就曾因HONDA狹山工廠關閉而停止生產，並一度退出日本市場，日本停止生產後，間接導致台灣停售Odyssey，直到2023年改由大陸雙生車Elysion以進口方式回銷日本，讓Odyssey重新回到日本市場，不過回歸後市場反應不如預期，銷售始終未能重返昔日榮景，也讓HONDA重新檢視其產品規劃。

▲日本Odyssey回歸後，銷售表現仍是相當平淡，讓原廠萌生停售Odyssey計劃止血。

隨著休旅車熱潮不減，以及大型豪華MPV市場持續被TOYOTA車款主導，日本Odyssey近年銷售表現持續萎縮，2025年Odyssey在日本市場僅售出約8,000輛，與巔峰時期相比衰退超過9成；反觀TOYOTA Alphard同期年銷量則接近9萬輛，雙方差距相當明顯。

至於台灣市場方面，Odyssey其實曾是不少國內MPV買家的熱門選擇，台灣本田過去長期導入日規Odyssey販售，但隨著日本停產後便退出台灣市場，後來日本市場雖然復活Odyssey，不過由於日本Odyssey乃是從大陸進口，台灣本田並未恢復引進。

值得注意的是，近期隨著台美貿易政策變化，以及美製進口車未來有望受惠於關稅調整，台灣本田正評估導入美規Odyssey的可能性，美規Odyssey目前仍由美國工廠生產，定位為大型家庭MPV，不僅擁有更寬敞的車室空間，也具備完整的家庭機能配備。