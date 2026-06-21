416萬起！保時捷「電動轎跑Taycan新年式」登場　增虛擬8檔賽道更快

圖文／7Car 小七車觀點

Porsche 針對 Taycan 全車系推出新年式更新，焦點在於導入全新 E-Shift 系統，以虛擬換檔機構與重新詮釋的電動跑車聲浪，強化駕駛與車輛之間的情感連結。此更新同時涵蓋頂級車型 Taycan Turbo GT 的 Manthey 套件選項，以及新一代資訊娛樂系統，後者包括更現代化的操作介面、強化的智慧型手機整合與具備人工智慧技術的語音控制功能。台灣市場方面，新年式 Taycan 全車系建議售價已同步公布，完整售價編成如下：

Taycan 車系負責人 Kevin Giek 表示，透過此次年式變更所引進的全面性創新，Porsche 在情感化駕駛體驗、賽道性能表現，以及直覺化與個人化操作等核心領域，皆進一步強化了 Taycan 的產品競爭力。

在性能升級方面，Porsche 首度為電動跑車提供 Manthey Kit，適用於 Taycan Turbo GT with Weissach Package。該套件涵蓋空力設計、底盤調校與動力系統的廣泛最佳化，顯著提升車輛的賽道表現。近期在紐柏林北環賽道上，測試車手 Lars Kern 以 6 分 55.533 秒的成績，創下該賽道「電動主管級房車」類別的新紀錄。此套件可選擇以售後改裝或直接由工廠出廠時安裝。

Taycan 在效率表現亦有所突破。後輪驅動車型現在可選配具備超低滾動阻力的夏季輪胎，搭配 Performance Battery Plus 高性能電池，WLTP 續航里程首次達到 700 公里，進一步提升其長途行駛的實用性。此外，新年式車型亦導入新一代資訊娛樂系統，採用簡約設計語言、真實車色的 3D 車輛模型、可自由配置的 Widget 小工具，以及支援 AI 語音助理的強化作業系統。Apple CarPlay 與 Android Auto 的整合程度亦獲得擴充，導航系統則具備線上路徑計算、3D 建築物顯示與優化的充電規劃功能。

全新 E-Shift 選配項目為 Taycan 帶來多感官的駕駛體驗。駕駛可透過 GT 跑車方向盤上的換檔撥片，在八個模擬檔位之間進行切換，系統會模擬出真實的換檔頓挫感、檔位特有的阻力力矩，以及虛擬轉速限制器，重現類似內燃機引擎的運轉反饋。同時，Porsche Electric Sport Sound 會根據負載與轉速調整車內外的聲浪。儀錶板亦增設虛擬轉速錶與換檔指示燈。此系統在 Taycan Turbo GT 上為標準配備，其餘車型則可選配，且各車型擁有專屬的變速箱邏輯與聲學特質。

整體而言，2027 年式 Taycan 透過 E-Shift 虛擬換檔系統、Manthey 性能套件與新一代資訊娛樂系統的導入，在駕駛體驗、賽道實力與數位操作層面均有具體提升。續航里程的增長與更完善的充電規劃功能，亦進一步強化了電動車款的日常實用性。各項更新是否切中消費者需求，仍有待市場實際反應驗證。