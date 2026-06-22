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大改款「Mazda CX-5台灣曝光」今年上市！入門2.0汽油即將絕版

▲新一代Mazda CX-5來了！已經在車安網完成送測。（圖／翻攝自車安網）

▲新一代Mazda CX-5來了！已經在車安網完成送測。（圖／翻攝自車安網）

記者徐煜展／綜合報導

台灣馬自達今年重頭戲的大改款CX-5終於有關鍵消息了，品牌已在車安網完成送測，這也就表示離今年3～4季目標上市更進一步，新一代CX-5外型、內裝科技，甚至家庭重視的空間可是有感大進化，未來台灣CX-5預計比照日本的2.5升排氣量作為主力。

▲日規大改款CX-5上市！僅有2.5升輕油電動力。（圖／翻攝自Mazda）

▲日規大改款CX-5上市！僅有2.5升輕油電動力。（圖／翻攝自Mazda）

▲全台CX-5持續作出清促銷，所剩配額不多，大改款預計第3季接棒。

大改款CX-5台灣預計下半年登台，而現行款也加緊作最後出清促銷，經銷端更直言領牌補助優惠將只到7月底，也意味新一代CX-5最快會在今年第3季接棒上陣。

首先CX-5針對車室空間大幅優化，新CX-5尺碼放大，車長來到4,690mm（+115mm）、車寬1,860mm（+15mm）、車高1,695mm（+30mm），軸距2,815mm，國外已經也有不少實測，表示後座空間確實提升有感！

▲日規大改款CX-5上市！僅有2.5升輕油電動力。（圖／翻攝自Mazda）

▲台灣預計比照日本採2.5升動力。

動力配置可參考日本剛上市的大改款CX-5，日規採單一的2.5升e-SKYACTIV輕油電動力，與歐洲相同，不過日規擁有178匹馬力、24.2公斤米扭力，帳面數據比歐洲141匹馬力略高，平均油耗前驅15.2km/L、四驅為14.2km/L。

由於北美、日本、歐洲CX-5都只有2.5升排氣量，台灣現行的2.0升入門CX-5恐成為絕響，若想入主2.0汽油的CX-5，現在正是入手的最好時機。

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關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電CX-20CX-3

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