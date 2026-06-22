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50萬有找！三菱「新小型電動MPV」日本推改款　外觀升級更好看

▲三菱推出小改款eK X EV，維持親民售價。（圖／翻攝自三菱）

▲三菱推出小改款eK X EV，維持親民售價。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

日本輕型電動車市場人氣代表之一的三菱Mitsubishi eK X EV迎來小改款更新，與Nissan Sakura共享平台打造的純電輕型車，自2022年上市後便迅速打開市場，不僅成為日本最受歡迎的電動車之一，如今日本三菱原廠透過外觀與配備升級，進一步提升產品競爭力！

▲三菱推出小改款eK X EV，維持親民售價。（圖／翻攝自三菱）

▲三菱eK X EV不僅在日本相當暢銷，更與Nissan Sakura獲得年度風雲車大賞。

三菱eK X EV、Nissan Sakura可是日本相當有名的日本輕型電動車，甚至更拿下日本風雲車大獎殊榮，繼Nissan Sakura之後，三菱eK X EV日前也在日本完成小改款更新。

eK X EV提供G、P兩種車型等級選擇，日本當地建議售價介於244.64萬至321.42萬日圓之間，折合新台幣約48萬至63.2萬元，還能再加上日本政府提供的55萬日圓電動車補助，入手門檻將進一步降低，也成為eK X EV持續受到市場歡迎的重要原因之一。

▲三菱推出小改款eK X EV，維持親民售價。（圖／翻攝自三菱）

▲外觀小針美容更好看，內裝配備強化舒適度表現。

日本小改款eK X EV最大的亮點在於換上全新家族化車頭設計，過去較為複雜的前臉造型改採封閉式無格柵風格，呈現更符合電動車身分的簡潔視覺效果。車頭中央飾板加入LED光條點綴，搭配既有的分離式頭燈組設計，使整體辨識度更高。

車室鋪陳則延續既有設計架構，不過配備水準明顯提升，原廠新增加熱方向盤與前座加熱座椅，強化冬季使用舒適性，同時導入USB-C充電埠，滿足現代消費者對行動裝置充電需求。動力、電池容量不變，三菱eK X EV採用20 kWh 電池組，具備180km續航力，對於擁擠的都市中成為相當方便的代步小車。

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