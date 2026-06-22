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TOYOTA「高級版RAV4休旅」推新改款！汽油退場、只賣油電

▲TOYOTA Harrier日本即將8月改款！未來聚焦油電動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Harrier日本即將8月改款！未來聚焦油電動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

被視為高級版RAV4的TOYOTA Harrier，日本預計8月進行新年式改款，外觀與內裝變化有限，但最大亮點在於全面取消2.0升汽油動力，未來將以HEV油電與PHEV插電式油電作為銷售主力，象徵Harrier進行豐田聚焦的新能源時代新階段。

▲TOYOTA Harrier日本即將8月改款！未來聚焦油電動力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Harrier取消入門汽油車款，未來僅有油電、插電式油電。

Harrier與RAV4同樣採用TNGA-K平台打造，定位明顯偏向豪華休旅市場，擁有更講究的外觀設計、靜肅性與車室質感，因此長期被市場視為「高級版RAV4」，在日本市場，Harrier不僅是TOYOTA旗下重要休旅產品，也是不少消費者升級購車時的熱門選項。

日本新年式Harrier預計在6月底開始接單，並於8月3日正式發表，此次更新最大的焦點，便是現行2.0升自然進氣汽油車型將正式退出市場，未來車系將僅保留2.5升Hybrid油電與2.5升PHEV插電式油電動力。

其中Hybrid車型仍將擔任銷售主力，提供前驅與E-Four四輪驅動版本；至於PHEV車型則進一步精簡編成，取消原有PHEV G等級，僅保留定位更高的PHEV Z車型。

除了動力編成調整之外，TOYOTA也將為Harrier新增Night Shade黑化特仕版。透過黑色水箱護罩飾件、黑化廠徽、黑色鋁圈與外觀套件，營造更具跑格與神秘感的視覺效果，近年TOYOTA在Corolla Cross、RAV4、Crown等車系都曾推出類似風格車型，市場反應普遍不錯。

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