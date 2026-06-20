賓利「最新季節性限量跑車」登場！全球僅100輛效仿頂級時尚品牌

圖文／7Car 小七車觀點

Bentley 汽車旗下專屬定製與車身打造部門 Mulliner，今日正式發表全新收藏系列「Bespoke Series by Mulliner」。此系列有別於過往一次性限量計畫，首度以年度常態性發行的模式運作，仿效頂級時尚品牌的季節發表節奏，每年推出一款全新主題的限量車型。首波登場的 2027 年式系列，僅供 Continental GT S 與 GT S Convertible 兩款車型選擇，全球配額共 100 輛，每輛皆擁有獨立編號，鎖定頂級收藏家與層峰品味人士。

根據原廠發布資訊，每一年的 Bespoke Series 均由 Bentley 設計工作室主導，團隊預先分析全球文化脈動與色彩材質趨勢，再將抽象美學轉化為具體的車輛配置。今年度的核心主軸圍繞在全新啟用的設計工作室與烤漆工廠，強調品牌在車色研發與塗裝工藝上的深度實力。系列共提供六款專屬外觀色漆，涵蓋具備珍珠光澤與 Chromaflair 變色效應的複雜配方，並刻意將內裝皮革色調與外觀色系呼應，形成視覺上的整體和諧。

為了突顯每款車色的獨特性，設計團隊在全車系統一採用黑色 22 吋運動化輪圈與亮黑後視鏡蓋，並搭配 S 車型原有的 Blackline 黑化水箱護罩與進氣口。最顯眼的識別特徵，則是貫穿引擎蓋、車頂至尾廂的中央雙色賽車條紋 —— 以 Beluga 黑色為基底，疊加珍珠光澤效果，與車身主色形成強烈對比。車主可選擇雙門 Coupé 或 Convertible 敞篷版本，交車時亦附贈專屬客製化車罩，完整呼應實車的車身線條。

進入車室，Bespoke Series 採用 Mulliner 三色分區座椅配置，以 Jet Black 為主色、Beluga 為次要色，並依所選外觀色系點綴專屬的第三色縫線、椅面打孔紋路、頭枕刺繡廠徽、方向盤六點鐘標記與排檔桿。中控台與車門腰飾板則採雙色烤漆或雙層飾板，並以深色鍍鉻細條分隔。每輛車的中控台更嵌入小型色卡展示窗，完整陳列六款本系列專屬車色樣本，作為視覺上的低調彩蛋。此外，儀錶板與門檻飾板均鑲嵌「Bespoke Edition 2027」字樣與個別限量編號，搭配電動旋轉中控螢幕、氣氛燈與迎賓投影燈，進一步提升專屬儀式感。

六款全新外觀色漆分別為：Salerno Blue（薩雷諾藍），呈現金屬光澤的海洋藍調，內裝以同色點綴；Snow Quartz/Arctic White（雪晶白／北極白），採雙色白漆面搭配黑色條紋，車內以純白對比色皮革強化冷冽質感；Midnight Prism Pearlescent（午夜稜鏡珍珠色），深藍近黑的變色漆面，內裝搭配孔雀藍點綴，風格內斂；Spectral Verdant（光譜翠綠），延續品牌賽道綠的歷史傳承，座艙內以翠綠對比縫線點亮黑灰基調；Manuka Orange（麥盧卡橙），則以鮮明的暖橘色營造不羈氣勢，內裝飾板同樣採用橘色雙層塗裝。所有車色均經由克魯廠區新烤漆產線完成，原廠強調其漆面層次與手工精緻度皆為量產車罕見。

Bentley Mulliner 部門過往以客製化接單與一次性限量車為主，此次「Bespoke Series」的推出，標示其業務模式轉向更具節奏性與收藏價值的定期發行策略。原廠表示，此系列將逐年更新主題與設計語彙，100 輛的產量不僅確保稀有性，亦讓車主擁有明確的年度收藏標的。首批車型即日起開放全球訂購，交車時程將依各市場排程而定。Bentley 同步強調，此系列仍保有 Mulliner 一貫的手工裝配水準，從皮革縫製、飾板塗裝到輪圈徽章自水平技術，皆在英國克魯總部由資深工匠完成，延續品牌創立逾百年的工藝傳承精神。