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TOYOTA「新9人座商旅MPV」新台幣60萬有找！安全升級、外觀超帥套件可選

▲雖然許久未改款換代，但TOYOTA Hiace藉由新年式提升戰力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲雖然許久未改款換代，但TOYOTA Hiace藉由新年式提升戰力。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

許久未改款的TOYOTA Hiace依然寶刀未老，堪稱是日本的TOYOTA商用神車之一，日前在日本發表新年式，針對安全與配備進行全面強化，最大亮點在於車內座椅結構升級，以符合UNECE（聯合國歐洲經濟委員會）最新車輛安全法規要求，新車將於7月1日在日本正式上市，當地售價介於286萬至468.38萬日圓，折合新台幣約56萬至92萬元。

▲雖然許久未改款換代，但TOYOTA Hiace藉由新年式提升戰力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Hiace不僅空間實用寬敞，還有一籮筐的外觀套件能選。

TOYOTA Hiace是日本家喻戶曉的商旅，更多達多元的9人座配置，新年式針對配備安全升級，還另有Modellista超帥的外觀套件可選。Hiace在日本市場提供Van廂型車、Wagon乘用車以及Commuter客運版本等多元車型選擇，憑藉優異的空間機能與耐用性，長年穩居當地商旅車市場主力地位。

▲雖然許久未改款換代，但TOYOTA Hiace藉由新年式提升戰力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲雖然許久未改款換代，但TOYOTA Hiace藉由新年式提升戰力。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式主要針對座椅結構安全改善，並優化TSS安全防護。

許久未改款、導致安全配備不足，原廠特別在新年式下了不少功夫升級，新年式Hiace最重要的升級項目集中在乘員保護部分，原廠針對座椅骨架結構進行強化，同時改善座椅固定鎖扣精度，並重新調校頭枕防護機制，原廠表示，透過這些改良可在發生碰撞時提供更穩固的支撐效果與減震能力，進一步提升駕駛與乘客的安全防護水準，並符合最新國際安全規範。

在主動安全方面，新年式Hiace同步升級TSS駕駛輔助系統，新增道路標誌辨識與360度環景影像顯示功能。對於車身尺碼較大的Hiace而言，環景系統能有效協助駕駛掌握周遭環境，降低停車與低速行駛時的操作壓力。

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