賓士「全新軍用特種車款」法國亮相！硬派大G＆廂型車都變身

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 日前宣布將在今年 6 月 15 日至 6 月 19 日於法國巴黎舉辦的 Eurosatory 2026 歐洲國防與安全展上，首度發表 G-Class、Sprinter 及 Vito 的特種車輛解決方案，並以 "Protecting what matters" (守護最重要的事物) 為主題，展示該廠進入公共安全與軍事領域的計畫。

▲Mercedes-Benz 宣布將在今年 6 月 15 日至 6 月 19 日於法國巴黎舉辦的 Eurosatory 2026 歐洲國防與安全展上，首度發表 G-Class、Sprinter 及 Vito 的特種車輛解決方案，並以 "Protecting what matters" (守護最重要的事物) 為主題，展示該廠進入公共安全與軍事領域的計畫。

G-Class 部分，本次展出 G 350 d Station Wagon 4.5 噸版本，具備超過 1 噸載重能力，並可選配防爆胎、紅外線照明、隱蔽燈光系統、電磁脈衝防護套件及 12V／24V 雙電壓系統，適用於軍警巡邏、戰術支援與通訊指揮等任務。除此之外，G 350 d Station Wagon 4.5 噸版本也具備經典梯形大樑底盤、三組 100% 差速鎖、低速越野齒輪以及最高 241mm 離地高度，讓車輛具備 100% 坡度攀爬能力、28 度側傾角及 660mm 涉水深度。搭載共軌柴油引擎後，續航里程可超過 600 公里，且可適應品質較低的燃料甚至航空煤油運作，大幅提升野外部署能力。此車系自 1979 年問世以來，已累積超過 74,000 輛投入全球公共服務與國防用途。無論是巡邏、邊境管理、災害救援、維和任務，甚至消防、救護及行動指揮中心等應用，都能看到 G-Class 的身影。

Mercedes-Benz 也首度公開已由德軍採用作為新一代通訊與指揮車的 Wolf 2 車型，可視為 Wolf 軍用越野車的後繼產品。Wolf 2 以 G-Class Station Wagon 為基礎打造，總重達 4.5 噸、酬載超過 1 噸，並首次標配德軍新世代 D-LBO 數位無線電與指揮系統。同時配備可踩踏式引擎蓋、紅外線照明及戰術燈光系統，且具備空運能力，可快速投入海外部署任務。

▲Mercedes-Benz 也首度公開已由德軍採用作為新一代通訊與指揮車的 Wolf 2 車型，總重達 4.5 噸、酬載超過 1 噸，並首次標配德軍新世代 D-LBO 數位無線電與指揮系統。同時配備可踩踏式引擎蓋、紅外線照明及戰術燈光系統，且具備空運能力，可快速投入海外部署任務。

除了完整車型之外，Mercedes-Benz 也持續推動平台化策略，提供第三方車體製造商專用的 G 350 d 底盤版本。該底盤採用加寬輪距與延伸駕駛艙設計，總重提升至 4.9 噸，酬載能力超過 2 噸。結合四點式車體固定系統後，可發展成運兵車、野戰救護車、裝備運輸車或其他特殊任務車輛。Mercedes-Benz 表示，該公司的角色定位並非軍事系統整合商，而是提供可靠且成熟的車輛平台，再由合作夥伴依照不同任務需求進行客製化開發。

▲Mercedes-Benz Vans 事業部今年首次參與 Eurosatory 展覽，其中包括 Sprinter 4x4 及 Vito 兩種車系，在 Sprinter 部分提供四種車身形式、最高 5.5 噸總重以及原廠四輪驅動系統，搭配 140kW 輸出 (約 187.7hp) 的 2.0 升柴油引擎與自排變速箱，最大特色在於可搭載引擎動力輸出系統 (Power Take-Off，簡稱 PTO)，為雷達、無線電與資訊設備提供穩定能源。

值得關注的是，Mercedes-Benz Vans 事業部今年首次參與 Eurosatory 展覽，其中包括 Sprinter 4x4 及 Vito 兩種車系，在 Sprinter 部分提供四種車身形式、最高 5.5 噸總重以及原廠四輪驅動系統，搭配 140kW 輸出 (約 187.7hp) 的 2.0 升柴油引擎與自排變速箱，最大特色在於可搭載引擎動力輸出系統 (Power Take-Off，簡稱 PTO)，為雷達、無線電與資訊設備提供穩定能源，因此可作為軍事及政府單位的任務平台。Mercedes-Benz 指出，目前全球約 75% 的 Sprinter 都經過改裝，廣泛應用於物流、醫療、工程與政府部門。另一款展出的 Vito 被打造為軍警巡邏車，配備可調式氣壓懸吊、迷彩塗裝、全地形輪胎、警示燈號、武器固定架與通訊設備，展現中型商用車平台的高度適應能力。

除了車輛之外，本次展覽中 Mercedes-Benz 也將首度展示與 Tytan Technologies 合作開發的反無人機系統，該方案由改裝 Sprinter 與 G-Class 組成。Sprinter 車內設置兩組操作員工作站、加密通訊設備、空域監控攝影系統，以及監視與攔截無人機發射模組；G-Class 則搭載可伸縮雷達桅桿及額外的無人機發射系統，可在複雜地形中執行偵測與攔截任務。雙方於本月稍早的 ILA Berlin 2026 (柏林航空太空展) 期間，在德國聯邦經濟部長 Katharina Reiche 見證下簽署合作備忘錄 (MoU)，未來將共同評估車載反無人機系統與機動無人機指揮中心的技術與商業化可行性。

針對能源安全，Mercedes-Benz 此次也透過 Mercedes-Benz Energy 展示行動儲能解決方案，該廠指出隨著現代軍事與救災任務越來越依賴無人機、雷達與資訊系統，傳統柴油發電機已難以完全滿足需求。Mercedes-Benz Energy 推出從車載 kWh 等級到大型 MWh 等級的模組化儲能系統，可支援野戰基地、軍營微電網以及關鍵基礎設施備援電力需求。透過導入汽車級電池模組，Mercedes-Benz 希望降低對燃料補給鏈的依賴，提升分散式作戰與緊急應變場景下的能源韌性。

Mercedes-Benz 集團董事會成員、負責生產、品質與供應鏈管理的 Michael Schiebe 表示，和平、安全與自由是現代社會的重要基礎，而 Mercedes-Benz 將持續透過高度適應性的車輛平台與技術能力，尤其是以 G-Class 與 Sprinter 為核心的產品陣容，來支援各類安全及防衛任務。