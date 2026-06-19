Audi「全能跨界旅行車大改款」發表！寬體更霸氣　首見PHEV油電動力

圖文／7Car 小七車觀點

Audi 日前正式發表第五代 A6 allroad，這款以全能性格著稱的跨界旅行車迎來問世 27 年來最顯著的視覺轉變。原廠首度為其採用寬體車身設計，結合專屬的六邊形水箱護罩、大型側進氣口與前後下護板，視覺上較過往更為壯碩，同時強化了越野屬性的辨識度。Audi 技術長 Rouven Mohr 表示，A6 allroad 自始至終代表著一種明確的哲學 —— 在日常使用中提供出色的舒適性，並在面對艱困地形時展現其越野能耐，而電氣化動力的導入更讓這款車成為不想被行程綁架、只想隨心出發的車主之理想夥伴。

尺碼方面的變革是本世代最顯著的硬體更新之一。新車車寬較 A6 Avant 增加 111 毫米，達到 1,986 毫米，並較前代車型拓寬 84 毫米，輪距亦同步放大 74 毫米（前軸）與 70 毫米（後軸），配合最高 21 吋的大尺碼輪圈與專屬輪拱飾板，營造出歷代最為扎實的車身比例。車身長度為 5,016 毫米，高度則在 1,479 至 1,508 毫米之間變動，整體姿態較過往更為低闊，同時也為車室與行李廂空間提供了更充裕的基礎。

座艙數位化程度顯著提升，MMI 全景曲面螢幕整合 11.9 吋虛擬座艙與 14.5 吋觸控螢幕，另可選配 10.9 吋前排乘客顯示幕，支援影音串流與獨立藍牙耳機連接。Audi 語音助理整合 ChatGPT 功能，可透過自然語意操作車輛設定、導航與娛樂系統，並具備學習能力，能根據駕駛習慣主動建議開啟輔助駕駛或調整空調等功能。行李廂容積在標準狀態下為 466 公升（e‑hybrid 車型為 404 公升），後排座椅採 40:20:20 分離傾倒後可擴充至 1,497 公升（e‑hybrid 為 1,423 公升）。V6 TDI 車型的拖曳能力達 2,500 公斤，較 A6 Avant 增加 400 公斤。

底盤系統是新世代 A6 allroad 展現地形穿越能力的核心。標準配備的專屬主動式氣壓懸吊提供 55 毫米的調整範圍，相較 A6 Avant 增加 25 毫米，離地高度在一般模式下即高出 34 毫米，進入「offroad」或「offroad+」模式後可再提高 15 毫米，而「lift」功能則能在時速 35 公里以下額外抬升 20 毫米，大幅提升崎嶇路面的通過性。後輪轉向系統在本次改款中獲得優化，低速時後輪最多可反向轉動 5 度，有效縮短迴轉半徑達 1 公尺；中高速時則同向轉動最多 2 度，增進變換車道時的穩定性與轉向精準度。此外，標配的漸進式轉向系統亦經重新調校，轉向齒條與控制臂襯套的剛性提升，使路感回饋更為直接。

動力編成首度納入插電式混合動力選項。A6 allroad e‑hybrid 搭載 2.0 升直列四缸渦輪汽油引擎（185千瓦）與電動馬達（最高105千瓦），綜效輸出達 270 千瓦（367 匹馬力）與 500 牛頓米扭力，0 至 100 公里每小時加速需時 5.5 秒。配置 25.9 千瓦時（淨容量 20.7 千瓦時）的高壓電池，WLTP 純電續航里程最高可達 95 公里，支援 11 千瓦交流充電，完整充電時間約 2.5 小時。另一款 3.0 升 V6 渦輪柴油引擎（220 千瓦／299 匹馬力）則導入 MHEV plus 輕油電複合技術，包含皮帶啟動發電機與傳動系統發電機，可額外提供 18 千瓦（24 匹馬力）的輔助功率，並搭配電動渦增壓器以消除渦輪遲滯，最大增壓壓力達 3.6 bar，較前代引擎增壓反應加快近 1 秒。兩款動力皆標配 quattro 全時四輪驅動系統。

綜合來看，第五代 Audi A6 allroad 在維持既有跨界旅行車實用機能的基礎上，透過顯著的尺碼放大、專屬底盤調校與電氣化動力陣容的擴充，進一步拉開了與一般 A6 Avant 的產品區隔。首度導入的插電式混合動力系統為這款以長途行駛與地形適應性見長的車型提供了新的用電選項，而柴油動力則延續了品牌在歐洲市場的傳統優勢。售價自 77,250 歐元起，實際市場接受度仍有待秋季上市後檢驗。