周焦點／國產休旅「降價超過20萬」空間不輸RAV4、CR-V　TOYOTA新車上市

▲本周話題聚焦在主流的休旅級距，其中納智捷n7拋出有感降價促銷。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

台灣本周中型休旅不論國產、進口都殺紅眼，鴻華先進推Cavira新車上市，作為前身的納智捷n7也拋出降價25萬作促銷；TOYOTA方面則有強悍又省油的RAV4 PHEV上市；Mazda CX-5也加緊最後出清，準備在第3季導入大改款CX-5！

▲納智捷n7大電池版本有感降價，最高幅度達25萬。

本周納智捷n7降價最有感（連結），且涵蓋5人、7人座車型，尤其後繼接班人鴻華先進Cavira並無提供7人座配置，這也是入主納智捷n7划算的好時機，n7 LR 5人亮點版優惠價為119.9萬元，相較原先144.9萬元售價，現折25萬元；n7LR 7人亮點版則從149.9萬元下修至133.9萬元，同樣享有16萬元降幅，尤其n7更具備超過2.9米的軸距，車室空間表現已經不輸傳統油車RAV4、CR-V。

▲鴻華先進Cavira新車上市，取消n7七人座版本，不過多了雙馬達四驅能選。

作為納智捷n7接班人的鴻華先進Cavira於本周上市（連結），與降價的n7相同都是採用大電池長續航車型，Cavira取消7人座車型，但多了更有性能味的雙馬達四驅版本，單馬達後驅開價123.9萬、雙馬達四驅售價138.9萬，接單已經超過1千張。



▲台灣迎來最省油、最會跑的RAV4 PHEV。

台灣過去5代RAV4沒導入的PHEV動力，終於在6代補齊完整拼圖（連結），台灣和泰正式上市全新RAV4 PHEV，售價149萬，搭載2.5升插電式油電，動力不僅超過300匹馬力，堪稱史上最強RAV4，也具備超過100公里的純電行駛能力，只要充飽電狀況，上班通勤能實現一滴油不沾！

▲想買入門的2.0升汽油CX-5已經是最後機會，未來大改款排氣量僅有2.5升。

隨著日本已經正式上市，台灣新一代CX-5登台不遠了，近來經銷端已經加大力道作最後出清（連結），不僅部分熱門車型已經完售，就連特殊車色也陸續售罄，這也意味著新一代CX-5距離登場的時間已越來越近，最快有望在第三季接棒導入台灣市場。