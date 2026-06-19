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Nissan「全新休旅現身」預計不到40萬新台幣！1.0升渦輪挑戰TOYOTA神車

▲Nissan釋出全新休旅成員！全球首發將在印度市場。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan釋出全新休旅成員！全球首發將在印度市場。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

Nissan釋出全新休旅Tekton最新預告，原廠更直接以「Baby Patrol（迷你Patrol）」作為宣傳主軸，強調新車承襲旗艦越野休旅Patrol的粗獷設計風格，預計將於7月9日在印度市場正式發表，成為品牌搶攻主流休旅級距的重要戰力。

▲Nissan釋出全新休旅成員！全球首發將在印度市場。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan Tekton外型比照旗艦越野休旅Patrol，但售價可是相當親民。

Nissan Tekton主攻全新主流休旅級距，印度競爭對手有Hyundai Creta、Kia Seltos、Renault Duster，而最大對手當然就是TOYOTA Urban Cruiser Hyryder，該車堪稱印度TOYOTA神車之一，售價約落在30～40萬新台幣，未來Nissan Tekton將直接切入TOYOTA Urban Cruiser Hyryder戰場。

Nissan Tekton早在去年就已曝光車名與設計草圖，而最新預告則進一步揭露盧書真面目，新車擁有與旗艦休旅Patrol相似的方正輪廓，搭配大型V-Motion水箱護罩、C字型LED日行燈以及橫貫式燈組設計，營造出比一般都會休旅更具越野氣勢的視覺效果，因此稱為「縮小版Patrol」。

Tekton採用厚實輪拱、懸浮式車頂與隱藏式後車門把手設計，整體風格比現行Kicks與Magnite更為粗獷，車尾則配置貫穿式尾燈與直立尾門造型，進一步強化SUV的硬派形象。

▲Nissan釋出全新休旅成員！全球首發將在印度市場。（圖／翻攝自Nissan）

▲動力與平台與雷諾共享，預期搭載1.0升渦輪。

Tekton與雷諾Renault Duster共享CMF-B平台架構，因此預期其動力系統也將與Duster共通，包括1.0升或1.5升渦輪增壓汽油引擎，未來甚至有機會推出油電混合版本。

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