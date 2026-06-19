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折合新台幣51萬！「TOYOTA新休旅開賣」空間舒適更勝RAV4　外型黑化更帥

▲TOYOTA bZ3X不僅空間超大、舒適，近期推出超殺的黑化特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA bZ3X不僅空間超大、舒適，近期推出超殺的黑化特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA廣汽豐田於大陸推出全新的bZ3X騎士版，以全車黑化造型作為最大亮點，新車共推出兩款車型，搭配補貼等限時優惠，售價下探至11.48萬～13.48萬人民幣（約新台幣51萬～59萬元），展現相當強勢的市場競爭力。

▲TOYOTA bZ3X不僅空間超大、舒適，近期推出超殺的黑化特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA bZ3X強打電動車戰場，更具備寬敞的舒適空間。

bZ3X騎士版長、寬、高分別為4,600mm、1,875mm、1,645mm，軸距達2,765mm，其軸距表現優於油車RAV4，加上電動車平台優勢，不僅具備寬敞後座空間，也符合當前家庭買家對於休旅車的使用需求。

外觀全面導入黑化套件，包括專屬黑曜石品牌Logo、黑色車身塗裝以及18吋黑色鋁圈等配置，營造出更具運動感與神秘氛圍的視覺效果，近年來黑化特仕車在大陸市場相當受到年輕消費族群歡迎，此次TOYOTA也藉由限量策略進一步提升話題性。

▲TOYOTA bZ3X不僅空間超大、舒適，近期推出超殺的黑化特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA bZ3X不僅空間超大、舒適，近期推出超殺的黑化特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新車支援先進的輔助駕駛，車內配備更是應有盡有。

科技配備也相當有水準，車輛搭載智慧停車輔助系統，並提供多項駕駛輔助功能。其中高階雷射雷達版本更採用Momenta R6強化學習大模型，可支援市區道路、高速公路以及停車等多元情境輔助駕駛功能，成為大陸市場近年熱門的智慧駕駛配置之一。

車內則主打舒適與娛樂機能，除了設有後排娛樂擴充介面與後座摺疊小桌板外，前排座椅更具備加熱、通風與按摩功能，並搭配YAMAHA品牌11支揚聲器音響系統，營造媲美豪華品牌的乘坐體驗。

bZ3X騎士版採單馬達前驅設定，最大輸出204匹馬力、扭力20.4公斤米，搭配58.37kWh磷酸鐵鋰電池組，CLTC測試標準下可提供520公里純電續航表現。

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