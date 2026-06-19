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雪佛蘭「史上最強全尺寸皮卡車」問世！搭全新V8動力＋數位化座艙

圖文／7Car 小七車觀點 

Chevrolet 近日正式揭露新一代 2027 年式 Silverado 1500，宣稱此為品牌迄今最強大、最先進的全尺寸皮卡。新車延續超過一個世紀的貨卡研發經驗，並在動力、科技與設計層面進行全面革新，預計於今年底進入市場。

搭載新一代V8動力與數位座艙　全新 Chevrolet Silverado 1500 正式發表

在外觀設計上，2027 年式 Silverado 1500 換上更具氣勢的車頭造型與更寬闊的輪拱，LED 頭尾燈組全面更新，Custom 以上車型更標配雙出排氣管，營造更精緻的視覺效果。原廠設計團隊表示，新車在強化現代感與霸氣姿態的同時，仍忠於 Chevrolet 貨卡一貫的務實性格。車系編成亦重新調整，新增「Silverado」作為中階車型名稱，取代過往的 LT，並提供 Work Truck、Custom、Custom Trail Boss、Trail Boss、Silverado、ZR2 與 High Country 共七種車型，其中包含三款升高底盤的越野版本，反映市場對戶外休閒用途的強勁需求。

搭載新一代V8動力與數位座艙　全新 Chevrolet Silverado 1500 正式發表

車艙內裝則是本次改款另一亮點。全車系標配 16.3 吋中央觸控螢幕與 12.2 吋數位儀錶，形成貫穿式數位介面，頂規 ZR2 與 High Country 更額外搭載 11.5 吋前排乘客螢幕、抬頭顯示器與後視鏡顯影系統，原廠宣稱總顯示面積超過 60 吋。此外，雙無線充電板與可翻摺的多功能中央扶手也提供更佳的日常實用性。在駕駛輔助方面，Super Cruise 系統新增同級唯一的拖車模式，可在拖曳狀態下實現雙手鬆開駕駛，進一步強化長途與負載行駛的便利性。

搭載新一代V8動力與數位座艙　全新 Chevrolet Silverado 1500 正式發表

搭載新一代V8動力與數位座艙　全新 Chevrolet Silverado 1500 正式發表

新一代 Silverado 1500 最核心的變革在於動力系統，提供兩款全新開發的 5.7 升與 6.6 升 V8 自然進氣引擎，延續 Chevrolet 小缸體 V8 的經典血脈，並強調在出力與扭力上均有顯著提升。同時，2.7 升 TurboMax 四缸渦輪引擎亦獲得強化，搭配全新 10 速自排變速箱，維持同級最佳標準扭力的表現。此外，Duramax 3.0 升直列六缸渦輪柴油引擎則持續供應，使全車系維持四種動力選項，滿足不同使用情境。

性能旗艦 ZR2 則配備 35 吋 MT 胎、2 吋舉升、前後電子差速鎖，以及 Multimatic DSSV 阻尼與緩衝避震器，強調高速沙漠行駛與岩石地形的掌控能力。內裝首次採用鍛造碳纖維飾板，並提供與 American Expedition Vehicles 合作的 Bison Edition 套件，含專屬前後保桿、防滑護板與 18 吋防脫框輪圈。而 High Country 則以 22 吋鋁圈、全景天窗、實木飾板與雙色內裝主題，定位為豪華旗艦，訴求兼具舒適與質感的頂級客層。

搭載新一代V8動力與數位座艙　全新 Chevrolet Silverado 1500 正式發表

Chevrolet 全球副總裁 Scott Bell 表示，Silverado 數十年來已贏得實用與耐用的市場信賴，新一代車型則在此基礎上進一步提升各面向表現。關於售價與詳細上市時程，原廠將於今年稍後公布，新車將於北美多座 GM 組裝廠生產。整體而言，2027 年式 Silverado 1500 在維持傳統 V8 動力的同時，大幅強化了數位科技與越野能力，展現 Chevrolet 在傳統貨卡市場中尋求創新與傳承並進的明確策略。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Chevrolet雪佛蘭Silverado1500皮卡車全尺寸美式汽車新車越野大改款

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