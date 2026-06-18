ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

新Nissan Kicks開賣「新台幣60萬有找」台灣等進口導入！全新越野款超帥

▲日本推出新一代Kicks e-Power，還藏有超帥的全新越野款。（圖／翻攝自Nissan）

▲日本推出新一代Kicks e-Power，還藏有超帥的全新越野款。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

台灣進口Nissan Kicks e-Power有譜了！日本終於迎來正式發表上市，當地售價不用新台幣60萬，除了導入品牌最新第3代e-Power油電系統之外，還首度推出主打戶外風格的ROCK CREEK全新越野款。

▲日本推出新一代Kicks e-Power，還藏有超帥的全新越野款。（圖／翻攝自Nissan）

▲台灣未來將以日本進口為主，換上全新世代的油電系統。

已經在裕隆日產規劃中的新一代Nissan Kicks e-Power，隨著日本上市發表，台灣預計導入時程約落在明年，日本售價299.97～424.82 萬日圓，折合約新台幣 59～84 萬元。

全新Kicks e-Power搭載第3代e-Power系統，以1.4升汽油引擎作為發電機使用，實際驅動車輛仍由電動馬達負責，因此保有接近純電車的加速反應與行駛質感。此外提供前驅與搭載e-4ORCE電子四驅系統版本，並支援雪地模式，對應日本冬季多雪環境，滿油狀況下能跑出超過1,200公里，平均油耗達25.7km/L。

▲日本推出新一代Kicks e-Power，還藏有超帥的全新越野款。（圖／翻攝自Nissan）

▲車內配置雙12.3吋螢幕，搭載電子線傳排檔。

車內則換上電子按鍵式排檔設計，原本排檔桿位置改為開放式置物空間，並整合手機無線充電功能。高階車型更配置雙12.3吋數位儀表與中控螢幕組成的一體式曲面介面，車機系統支援Google服務，進一步提升科技感與便利性。

▲日本推出新一代Kicks e-Power，還藏有超帥的全新越野款。（圖／翻攝自Nissan）

▲日本推出新一代Kicks e-Power，還藏有超帥的全新越野款。（圖／翻攝自Nissan）

▲全新越野款首度現身。

另一亮點則是首次登場的ROCK CREEK越野款，新車採用專屬棕色塗裝，搭配大量黑化套件、銀色下護板以及熔岩紅車標元素，營造更濃厚的戶外探險氛圍。專屬輪圈也加入紅色點綴，車尾則增設ROCK CREEK專屬銘牌彰顯身份。

►123.9萬起！鴻華先進「第2款國產電動車」開賣　全車系配長程大電池

►台灣本田全新進口油電「還沒上市訂單秒殺完售」！原廠新年式配額爭取中

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：NissanMarchKicksSU休旅MicraMagnite

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這個表情反差XD】4個月大寶寶原本還在笑！轉頭看到爸爸笑容瞬間消失

推薦閱讀

新Nissan Kicks開賣「新台幣60萬有找」台灣等進口導入！全新越野款超帥

新Nissan Kicks開賣「新台幣60萬有找」台灣等進口導入！全新越野款超帥

福特全新跨界車預告「新台幣95萬內」！空間不輸休旅王TOYOTA RAV4

福特全新跨界車預告「新台幣95萬內」！空間不輸休旅王TOYOTA RAV4

台灣「6代TOYOTA RAV4」更兇、更帥了！全新套件登場開賣

台灣「6代TOYOTA RAV4」更兇、更帥了！全新套件登場開賣

Audi「第3代Q7旗艦休旅車」海外發表！規格創新高預計9月開始交車

Audi「第3代Q7旗艦休旅車」海外發表！規格創新高預計9月開始交車

賓士「63高性能休旅雙車型」大幅改款登場！V8引擎進化尬電更會跑

賓士「63高性能休旅雙車型」大幅改款登場！V8引擎進化尬電更會跑

158.8萬起！杜卡迪「全新V4 S仿賽＆街車」來了　限量車型同步現身

158.8萬起！杜卡迪「全新V4 S仿賽＆街車」來了　限量車型同步現身

最新文章

新Nissan Kicks開賣「新台幣60萬有找」2026-06-18

福特全新跨界車預告「新台幣95萬內」2026-06-18

台灣「6代TOYOTA RAV4」更兇、更帥了2026-06-18

Audi第3代Q7旗艦休旅車海外發表2026-06-18

賓士63高性能休旅雙車型大幅改款登場2026-06-17

杜卡迪全新V4 S仿賽＆街車來了2026-06-17

台灣普利司通「4款新輪胎」發表上市2026-06-17

台灣「國產休旅大降價25萬」最後出清2026-06-17

鴻華先進「全新休旅Cavira」上市2026-06-17

「HONDA人氣入門休旅」即將推新改款2026-06-17

熱門文章

台灣「國產休旅大降價25萬」最後出清2026-06-17

台灣「6代TOYOTA RAV4」更兇、更帥了2026-06-18

福特全新跨界車預告「新台幣95萬內」2026-06-18

賓士63高性能休旅雙車型大幅改款登場2026-06-17

Audi第3代Q7旗艦休旅車海外發表2026-06-18

BMW「最便宜的旅行車」台灣準備導入2026-06-15

鴻華先進「全新休旅Cavira」上市2026-06-17

杜卡迪全新V4 S仿賽＆街車來了2026-06-17

「台灣TOYOTA Town Ace」廂型車配備升級更加分2026-06-16

TOYOTA「新7人座MPV」Granvia預告上市2026-06-17

相關新聞

台灣國產休旅「大降價25萬」賣完就沒了！5人、7人座最後出清

台灣國產休旅「大降價25萬」賣完就沒了！5人、7人座最後出清

123.9萬、接單破千張！鴻華先進「全新休旅Cavira」上市告別百萬有找n7

123.9萬、接單破千張！鴻華先進「全新休旅Cavira」上市告別百萬有找n7

「HONDA人氣入門休旅」即將推新改款！海外售價僅新台幣40萬

「HONDA人氣入門休旅」即將推新改款！海外售價僅新台幣40萬

台灣「改款新Nissan X-Trail預告上市」對戰CR-V、RAV4！越野款成亮點

台灣「改款新Nissan X-Trail預告上市」對戰CR-V、RAV4！越野款成亮點

「台灣TOYOTA Town Ace」迎戰中華 J Space！全新配備升級更舒適

「台灣TOYOTA Town Ace」迎戰中華 J Space！全新配備升級更舒適

讀者迴響

熱門文章

台灣國產休旅「大降價25萬」促銷有感！鴻華先進Cavira接棒上場

台灣國產休旅「大降價25萬」促銷有感！鴻華先進Cavira接棒上場

台灣「6代TOYOTA RAV4」更兇、更帥了！全新套件登場開賣

台灣「6代TOYOTA RAV4」更兇、更帥了！全新套件登場開賣

福特全新跨界車預告「新台幣95萬內」！空間不輸休旅王TOYOTA RAV4

福特全新跨界車預告「新台幣95萬內」！空間不輸休旅王TOYOTA RAV4

賓士「63高性能休旅雙車型」大幅改款登場！V8引擎進化尬電更會跑

賓士「63高性能休旅雙車型」大幅改款登場！V8引擎進化尬電更會跑

Audi「第3代Q7旗艦休旅車」海外發表！規格創新高預計9月開始交車

Audi「第3代Q7旗艦休旅車」海外發表！規格創新高預計9月開始交車

BMW「最便宜的旅行車」台灣準備導入！睽違8年、新車送測搶先曝光

BMW「最便宜的旅行車」台灣準備導入！睽違8年、新車送測搶先曝光

123.9萬、接單破千張！鴻華先進「全新休旅Cavira」上市告別百萬有找n7

123.9萬、接單破千張！鴻華先進「全新休旅Cavira」上市告別百萬有找n7

158.8萬起！杜卡迪「全新V4 S仿賽＆街車」來了　限量車型同步現身

158.8萬起！杜卡迪「全新V4 S仿賽＆街車」來了　限量車型同步現身

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366