新Nissan Kicks開賣「新台幣60萬有找」台灣等進口導入！全新越野款超帥

▲日本推出新一代Kicks e-Power，還藏有超帥的全新越野款。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

台灣進口Nissan Kicks e-Power有譜了！日本終於迎來正式發表上市，當地售價不用新台幣60萬，除了導入品牌最新第3代e-Power油電系統之外，還首度推出主打戶外風格的ROCK CREEK全新越野款。

▲台灣未來將以日本進口為主，換上全新世代的油電系統。

已經在裕隆日產規劃中的新一代Nissan Kicks e-Power，隨著日本上市發表，台灣預計導入時程約落在明年，日本售價299.97～424.82 萬日圓，折合約新台幣 59～84 萬元。

全新Kicks e-Power搭載第3代e-Power系統，以1.4升汽油引擎作為發電機使用，實際驅動車輛仍由電動馬達負責，因此保有接近純電車的加速反應與行駛質感。此外提供前驅與搭載e-4ORCE電子四驅系統版本，並支援雪地模式，對應日本冬季多雪環境，滿油狀況下能跑出超過1,200公里，平均油耗達25.7km/L。

▲車內配置雙12.3吋螢幕，搭載電子線傳排檔。

車內則換上電子按鍵式排檔設計，原本排檔桿位置改為開放式置物空間，並整合手機無線充電功能。高階車型更配置雙12.3吋數位儀表與中控螢幕組成的一體式曲面介面，車機系統支援Google服務，進一步提升科技感與便利性。

▲全新越野款首度現身。

另一亮點則是首次登場的ROCK CREEK越野款，新車採用專屬棕色塗裝，搭配大量黑化套件、銀色下護板以及熔岩紅車標元素，營造更濃厚的戶外探險氛圍。專屬輪圈也加入紅色點綴，車尾則增設ROCK CREEK專屬銘牌彰顯身份。