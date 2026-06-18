福特全新跨界車預告「新台幣95萬內」！空間不輸休旅王TOYOTA RAV4

▲海外福特首度揭露全新跨界皮卡存在。（圖／翻攝自Ford）

記者徐煜展／綜合報導

海外福特（Ford）近日釋出全新電動皮卡預告影片，確認將成為品牌下一世代平價電動車戰略的首款作品，這款新車預計於明年正式投產，不僅鎖定約3萬美元（約新台幣94.8萬元）級距市場，更被福特視為肩負擴大電動車普及的重要任務。

▲新車跨界皮卡將鎖定電動車戰場。

從最新釋出的預告畫面來看，新車維持傳統雙廂皮卡造型，擁有相當方正的車頭設計與厚實輪拱線條，整體風格介於現行 Ford Maverick 與 Ford Ranger 之間。不過福特強調，這款產品並非現有車系衍生版本，而是以全新「Universal EV」電動平台從零開始打造的全新車型。

福特雖將其定位為入門皮卡，但原廠透露實際車身尺碼與 Maverick 相近，透過純電平台取消傳統引擎與變速箱後，成功釋放出更多乘坐空間，福特日前接受訪問更表示，車內乘坐空間不亞於TOYOTA RAV4，同時還能兼顧前行李廂與貨斗載物機能，成為家庭用車與工作需求兼顧的新選擇。

新車將採用400V電氣架構與成本較低的LFP磷酸鐵鋰電池，藉由簡化零件數量、大型一體式鑄造技術來降低製造成本，目標將售價壓在3萬美元左右，遠低於目前美國市場主流皮卡車價格帶。