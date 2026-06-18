台灣「6代TOYOTA RAV4」更兇、更帥了！全新套件登場開賣

▲台灣6代RAV4推出更兇狠的GR套件！換上一身勁裝。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

去年開幕的TOYOTA GR Garage賽車旗艦館，這次馬上為RAV4車主帶來新話題，近日GR Garage再釋出新消息，宣布限量導入專屬新一代RAV4打造的GR Parts外觀套件，全台僅分配15套，讓準車主與RAV4車主能以原廠規格升級愛車造型，進一步展現濃厚的性能跑格。

▲全台限量15套，售價94,750元。

此次導入的GR Parts外觀套件，針對新世代RAV4外型進行全面強化。車頭部分新增前保桿下擾流翼設計，藉由更具侵略感的線條塑造鮮明視覺效果，也讓車頭看起來更加低伸有型，車側則透過專屬空力側裙提升整體運動氣息，勾勒出更具張力的車身輪廓，同時營造低重心視覺感受。

車尾部分同樣加入後保桿下擾流設計，與車頭形成前後呼應，不僅增添性能氛圍，也讓整體造型更具完整性。值得一提的是，GR Parts套件在各處空力部件下緣均搭配銀色飾條點綴，透過細節妝點提升質感表現，兼顧運動化風格與精緻度。

GR Garage表示，這套專屬新一代RAV4的GR Parts外觀套件將由林口GR Garage獨家販售，建議售價為94,750元（含稅），全台僅有15套限量配額。對於準備入主新RAV4，或希望愛車擁有更鮮明GR性能風格的車主而言，勢必將成為相當吸引人的升級選項。