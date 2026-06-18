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Audi「第3代Q7旗艦休旅車」海外發表！規格創新高預計9月開始交車

圖文／7Car 小七車觀點 

Audi 日前正式發表第三代 Q7 豪華休旅車，這款自 2005 年問世以來便佔據品牌 SUV 核心地位的車系，迎來全面革新。全新 Q7 不僅延續前兩代車型在空間機能與全地形適應性的優良傳統，更透過嶄新的數位照明科技、MHEV plus 輕油電複合動力系統，以及首度導入的智慧型全景玻璃車頂，將大型豪華休旅的產品規格推向新的高點。德國市場建議售價自 87,900 歐元起，預計九月開始交車。

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第三代 Q7 在車身輪廓上維持飽滿有力的肌肉線條，引擎蓋與四環廠徽位置同步提高，營造更為壯闊的車頭視覺效果。大型八角形單體水箱護罩結合重新設計的進氣口，搭配數位矩陣 LED 頭燈與日行燈，構成極具辨識度的家族面容。車側部分，經典的 quattro 輪拱弧線自肩線向後延伸至 D 柱，而 D 柱角度較前代更為直挺，使車頂線條接近水平，不僅塑造沉穩的姿態，也直接提升了後座頭部空間。尾燈組採用第三代數位 OLED 技術，搭配橫貫車尾的連續光條，夜間點亮時能清楚劃分車尾層次。此外，原廠首次提供自動啟閉車門選配項目，透過多組感測器偵測周邊障礙，避免開啟時與行人或車輛發生碰撞。全車系提供20吋至23吋多款鋁圈選擇，其中23吋規格為原廠量產車型首度供應，進一步強化外觀的運動化氣勢。

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照明系統是本次改款的一大技術亮點。數位矩陣 LED 頭燈以微米級 LED 模組為基礎，能直接投射高解析度的光型圖案，並提供多達八組數位光型簽名供車主選擇。這套系統進一步與駕駛輔助功能整合，例如車道引導燈與方向輔助燈可將輔助系統的提示資訊直接投射在駕駛視線前方的路面上，使駕駛者無需轉移視線即可接收盲點警示或車道偏離警告。夜間轉向時，車輛還會在地面投射與前後動態方向燈同步的進階轉向投影燈，提醒周邊自行車或行人注意。車門下方的迎賓投影燈則在開啟時展開白色菱形光毯，兼具儀式感與實用照明功能。

車室內裝延續 Audi 品牌一貫的數位化座艙思維，中控台與車門飾板的幾何線條連貫且平整，空調出風口採隱藏式設計，並可透過螢幕進行電動調整。全車系標配五人座設定，第二排可選配兩張獨立座椅，形成六人座配置，若再選用第三排雙座，則可升級為七人座版本。第二排座椅具備電動前後滑移與椅背傾倒功能，傾倒採 65/35 分離，其中 65% 區塊內含可手動收折的 30% 中央段，形成 35/30/35 的三段式配置，便於安裝兒童安全座椅。舒適進出功能可透過 MMI 系統或 C 柱按鍵操作，第二排座椅會前傾並保留空間，方便第三排乘客出入。

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行李廂容積方面，五人座車型在標準狀態下提供 806 公升的收納空間，後排座椅傾倒後可擴充至 2,075 公升；七人座車型則在第二排座椅後方提供722公升，全傾倒後可達 1,980 公升。車內新增的中控台整合了兩組 Qi2.2 標準的無線充電板，具備主動散熱設計，可同時為兩支智慧型手機充電。後排座椅背部分別提供 USB-C 有線充電插孔，第二排輸出功率達 60 瓦，第三排則提升至 100 瓦。電動尾門標配腳踢感應開啟功能，車尾下方會投射光點引導腳部位置，提升使用便利性。

全新開發的大型全景玻璃車頂是本世代 Q7 車室氛圍的關鍵元素。Audi 透過新式機械結構縮減車頂厚度，為前後排乘客爭取更多頭部空間。玻璃車頂具備九段可調透明度，能從全透光切換至完全遮光，且首次導入照明功能，光色可隨車內氣氛燈個人化設定調整。當車輛靜止上鎖時，車頂會自動轉為不透明，保護車內隱私；發動後則恢復先前設定。玻璃夾層採用特殊鍍膜，可反射紅外線並阻隔 99.5% 以上的紫外線，因此無需額外配置傳統遮陽簾。開啟時，整合式導流板能有效降低風切噪音。

音響系統方面，選配的 Bang & Olufsen 4D 環繞音響具備 22 支揚聲器，總輸出功率達 1,360 瓦，並在前座導入座椅激振器，使低頻震動能傳遞至乘坐者身體，創造聽覺與觸覺雙重的沉浸感受。頭枕揚聲器支援個人化電話通話與導航提示，確保訊息傳達不干擾其他乘客。系統同時整合 Fraunhofer Symphoria 音場技術，可根據車內座位進行適應性音效分配。中控台的互動光源（IAL）則會隨音樂節奏變化，強化了車內視覺與聽覺的連結。

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首批上市車型均搭載 3.0 升 V6 渦輪增壓柴油引擎，提供兩種動力輸出等級。高輸出版本具備 220 千瓦（299 匹馬力）與 630 牛頓米最大扭力。低輸出版本則提供 180 千瓦（245 匹馬力）與 500 牛頓米扭力。兩款動力均搭配 MHEV plus 輕油電系統，核心元件包含皮帶啟動馬達、優化後的動力發電機與鋰鐵磷電池，可於起步與超車時額外提供 18 千瓦（24 匹馬力）與 370 牛頓米的電動輔助。電動渦輪增壓器能在 250 毫秒內將轉速提升至 90,000 轉，搭配動力發電機的即時扭力，使柴油引擎的起步反應與加速線性度更接近電動車的輸出特性。

底盤部分，標準配備鋼製彈簧懸吊，另可選配電子阻尼控制的氣壓懸吊或降低車高 30 毫米的運動化氣壓懸吊。氣壓懸吊具備自動水平調整功能，並可結合地理數據，在行經平交道等特定路段時提前調整阻尼。新增的離座功能在平衡模式下可將車身降低 62 毫米，便於乘客上下車。四輪轉向系統為選配項目，低速時能有效縮小迴轉半徑，高速時則提升變換車道的穩定性。Quattro 恆時四輪驅動系統搭載新型限滑中央差速器，具備預負載設計，可在激烈操駕或突發負載變化時維持精確的轉向手感與循跡性。

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新一代 Q7 搭載完整的駕駛輔助系統，其中首度導入的緊急輔助功能可在偵測到駕駛者失能時，依序透過視覺、聽覺與觸覺警示要求接管，若仍無回應，系統將啟動車道引導並逐步減速，在高速公路環境下可嘗試將車輛駛向路肩並煞停，同時啟動警示燈與觸發緊急通話。訓練停車功能則允許車主預先記錄最多五組、長度 200 公尺內的停車路徑，包含進出車庫或狹窄停車位，後續可由車輛自動執行。倒車輔助系統可記憶約 50 公尺的行駛軌跡，並以最高時速 10 公里自動沿原路倒退。離車警示系統透過後保險桿內的雷達感測器監測後方來車，若有碰撞風險將主動限制車門開啟。

全新第三代Audi Q7以靈活的七人座空間、先進的數位照明科技，以及MHEV plus柴油動力組合，展現大型豪華休旅的全方位實力。隨著六月起於歐洲開放訂購，這款承襲二十年車系歷史的旗艦車型，將繼續在全球SUV市場中扮演兼顧商務、家庭與休閒的全能角色。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Audi奧迪Q7第3代大改款休旅車SUV汽車新車

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