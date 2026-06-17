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賓士「63高性能休旅雙車型」大幅改款登場！V8引擎進化尬電更會跑

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-AMG 近日針對旗下兩款高性能豪華休旅 GLE 63 S 4MATIC+ 與 GLS 63 4MATIC+ 發表大幅度改款車型，兩款旗艦車型在保留經典 V8 動力架構的基礎上，透過內在機械技術的全面翻新與電氣化輔助系統的導入，進一步強化了整體性能表現與日常實用性，同時也為這具經典動力單元在日益嚴苛的全球環保法規下，確立了更長遠的產品生命週期。

V8 動力全面進化　新款 Mercedes-AMG GLE 63 S 與 GLS 63 4MATIC+ 正式登場

外觀改款重點集中於車頭區域，GLE 63 S 與 GLS 63 皆採用全新設計的 AMG 專屬水箱護罩，搭配加大面積的進氣壩，以強化 V8 引擎的散熱效率，同時導入專屬 LED 頭燈光源辨識特徵，使車頭視覺更顯寬闊且具侵略性。車尾部分則保留 AMG Performance 排氣系統的雙邊雙出尾管，並透過後保桿擴散器的重新雕塑，進一步強化運動化氛圍。輪圈方面，GLE 63 S 提供最大 22 吋的選擇，GLS 63 則可選配至 23 吋，讓車主能依照自身喜好，從低調優雅到極具張力的性能風格之間自由搭配。整體而言，此次外觀更動雖未大幅更動車身輪廓，但透過車頭細節的重新雕琢，確實讓兩款大型休旅在視覺上更具辨識度與性能威壓感。

V8 動力全面進化　新款 Mercedes-AMG GLE 63 S 與 GLS 63 4MATIC+ 正式登場

V8 動力全面進化　新款 Mercedes-AMG GLE 63 S 與 GLS 63 4MATIC+ 正式登場

V8 動力全面進化　新款 Mercedes-AMG GLE 63 S 與 GLS 63 4MATIC+ 正式登場

V8 動力全面進化　新款 Mercedes-AMG GLE 63 S 與 GLS 63 4MATIC+ 正式登場

V8 動力全面進化　新款 Mercedes-AMG GLE 63 S 與 GLS 63 4MATIC+ 正式登場

車艙內部延續 AMG 一貫的性能豪華基調，標配新款 AMG Performance 方向盤，並提供 Nappa 皮革、MICROCUT 麂皮或碳纖維等多種材質選擇，握感與質感皆屬上乘。座椅則提供包含 Nappa Exclusive 與 MANUFAKTUR 頂級皮革在內的多種色系搭配，如黑色、馬奇亞托米色、山毛櫸棕、紅椒紅等，再加上碳纖維或鋁質飾板與 MICROCUT 麂皮車頂內襯，營造出兼具熱血駕駛氛圍與細膩質感的座艙空間。數位介面搭載最新 MB.OS 作業系統，提供高解析度儀錶與中央螢幕，並內建 AMG 專屬顯示模式，可即時呈現扭力分配、G 值與各項引擎參數，讓駕駛者一目瞭然車輛動態狀況。此外，MANUFAKTUR 客製化服務提供多款特殊漆色，如高科技銀消光、帕塔哥尼亞紅金屬漆、愛爾蘭中綠色金屬漆等，搭配暗色鍍鉻套件，進一步滿足車主對個性化外觀的講究。

V8 動力全面進化　新款 Mercedes-AMG GLE 63 S 與 GLS 63 4MATIC+ 正式登場

V8 動力全面進化　新款 Mercedes-AMG GLE 63 S 與 GLS 63 4MATIC+ 正式登場

V8 動力全面進化　新款 Mercedes-AMG GLE 63 S 與 GLS 63 4MATIC+ 正式登場

本次改款的核心在於代號 M177 EVO 的全新 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，原廠透過內部機件的大幅翻新，包括平坦式曲軸、進氣凸輪軸修改、燃油噴射系統優化與排氣後處理裝置升級，使這具經典 V8 在運轉細膩度與油門反應上更進一步。在輸出數據方面，M177 EVO 引擎可產生 450 kW（612 hp）最大馬力與 850 Nm 峰值扭力，並整合 2.0 版整合式啟動馬達發電機（ISG）與 48V 輕度混合動力系統，可額外提供 17 kW（23 hp）與 205 Nm 的即時輔助扭力。受惠於此，GLE 63 S 4MATIC+ 的 0~100 km/h 加速成績為 3.9 秒，GLS 63 4MATIC+ 則為 4.2 秒，極速皆電子限制在 280 km/h。傳動系統採用 AMG SPEEDSHIFT TCT 9G 九速手自排變速箱，並搭配具備可變扭力分配能力的 AMG Performance 4MATIC+ 全時四輪驅動系統，確保在乾濕路面或輕度越野時均能提供穩定的抓地力。底盤部分將 AMG ACTIVE RIDE CONTROL 主動防傾穩定系統列為標準配備，透過前後軸的電機式主動穩定器，每秒可偵測路況達 1,000 次，迅速補償車身側傾，使這兩款身形龐大的 SUV 在彎道中依然保有精準的轉向反應與支撐性。同時，電子限滑後差速器能依動態即時分配左右輪扭力，減少內側輪打滑造成的動力損失，並兼顧激烈操駕與日常市區行駛的舒適性。懸吊方面，AMG RIDE CONTROL+ 氣壓懸吊具備連續可變阻尼，駕駛可依需求切換舒適或運動化設定，並在 Trail 模式下將車身升高 55 mm 以應付輕度越野路面，展現從性能公路行駛到非鋪裝路面的寬廣適用範圍。

V8 動力全面進化　新款 Mercedes-AMG GLE 63 S 與 GLS 63 4MATIC+ 正式登場

V8 動力全面進化　新款 Mercedes-AMG GLE 63 S 與 GLS 63 4MATIC+ 正式登場

整體而言，此次改款並未刻意追求輸出數據上的激增，而是透過更精細的機械改良與電氣化輔助，在維持原有狂暴加速本質的同時，提升日常行駛的平順度與環保表現。對於同時追求豪華休旅空間、強悍動能與高度駕駛樂趣的層峰買家而言，GLE 63 S 與 GLS 63 4MATIC+ 依舊是同級市場中極具指標性的雙重選擇，也再次證明即使在電氣化浪潮席捲的今日，AMG 對於 V8 引擎的執著與精進，仍能為熱血車主帶來無可取代的感官體驗。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士GLEGLS634MATIC+休旅車SUV汽車新車V8引擎

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