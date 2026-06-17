158.8萬起！杜卡迪「全新V4 S仿賽＆街車」來了　限量車型同步現身

▲Ducati杜卡迪總代理碩文帶來全新V4 S系列車款，並開出158.8萬起的建議售價。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Ducati杜卡迪總代理碩文今（17）日在台發表全新Panigale V4 S與Streetfighter V4 S，並開出158.8萬起的建議售價，作為全新的第7代跑車，此次特別以容易駕馭為開發重點，讓各種等級的騎士都能發揮；在這2款新車之外，碩文也同場向車主交付了Panigale V4 Tricolore，以及與義大利超跑廠聯名的Panigale V4 Lamborghini，兩者在台灣都是極為珍稀的車型。

▲Streetfighter V4 S以「去除整流罩的Panigale」為設計發想，並且提供更加輕鬆的騎乘姿態。

Ducati V4 S系列建議售價

Streetfighter V4 S：158.8萬

Streetfighter V4 S Corse：163.8萬

Panigale V4 S：196.8萬

Panigale V4 S Corse：201.8萬

此次第7代雙車型都針對人體工學進行精準設計，包括座椅與油箱都提供更大的移動空間，並且更容易固定也更好支撐，腳踏則內移10mm，大傾角時不易磨到也更符合空氣力學；在街車款的Streetfighter V4 S身上，則進一步調整把手位置，減輕走街代步的壓力，也讓身高較高的騎士不會感到擁擠。

▲Panigale V4 S在開發之初就將空力需求融入車身造型，而不是先做車身再加空力。

在外型方面，Panigale V4 S在開發之初，就已經將空力需求融入車身造型，而非「先造車身再塞空力」的作法，這使得空氣阻力降低4%，車側的翼片也確實能帶來下壓力，使得加速、煞車與過彎都更穩定；Streetfighter V4 S則是延續「去除整流罩的Panigale」的手法，並將車側翼片增加至左右各2片，一樣能在高速時提供下壓力。

▲兩款車型均搭載相同的引擎，具備214匹馬力與12.4公斤米扭力。

無論跑車款或街車款，兩者均搭載Desmosedici Stradale 90度V4引擎（排氣量1,103c.c.），能榨出214匹馬力與12.4公斤米扭力，全新設計的鋁合金車架與中空對稱雙搖臂，以更多彈性帶來更安定的騎乘感受，前後懸吊均為Ohlins全可調製品，並且都配有電子阻尼系統，煞車則是Brembo Hypure等級，加上倍耐力配胎，幾乎是一交車就能直接下賽道。

▲全新設計的車架與後搖臂更有彈性，帶來安定的操控感受，前後避震器皆為Ohlins全可調，並附有電子阻尼功能。

當然電控也是Ducati的拿手好戲，除了過去車迷所熟知的各項功能外，這次還新增了相當神奇的Race eCBS電子連動煞車系統，車輛會在必要的時候，自動對後煞車施加壓力，以此協助騎士做到「收線」的動作，對於非專業賽車手的玩家來說，就算不熟悉後煞車操作技巧，也能透過這項功能大大增加攻彎的迴旋效率。

▲俗稱「3色版」的Panigale V4 Tricolore，將義大利國旗配色巧妙配置在車身的左側、中間與右側。

在2款全新V4 S新車以外，今日也有稀客現身會場，包括Panigale V4 Tricolore、以及Panigale V4 Lamborghini，前者俗稱「3色版」，將義大利國旗配色分別配置在車輛的左側、中間與右側，後者則是與Lamborghini聯名推出的車型，全球限量僅630輛，並且車主還能加購1套專屬的安全帽與皮衣，與愛車的搶眼配色相互呼應。

▲全球限量僅630輛的Panigale V4 Lamborghini台灣有搶到配額，車主也加購了專屬的皮衣與安全帽。