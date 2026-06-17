ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

158.8萬起！杜卡迪「全新V4 S仿賽＆街車」來了　限量車型同步現身

▲158.8萬起！杜卡迪「全新V4 S仿賽＆街車」來了　限量車型同步現身。（圖／記者張慶輝攝）

▲Ducati杜卡迪總代理碩文帶來全新V4 S系列車款，並開出158.8萬起的建議售價。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Ducati杜卡迪總代理碩文今（17）日在台發表全新Panigale V4 S與Streetfighter V4 S，並開出158.8萬起的建議售價，作為全新的第7代跑車，此次特別以容易駕馭為開發重點，讓各種等級的騎士都能發揮；在這2款新車之外，碩文也同場向車主交付了Panigale V4 Tricolore，以及與義大利超跑廠聯名的Panigale V4 Lamborghini，兩者在台灣都是極為珍稀的車型。

▲158.8萬起！杜卡迪「全新V4 S仿賽＆街車」來了　限量車型同步現身。（圖／記者張慶輝攝）

▲Streetfighter V4 S以「去除整流罩的Panigale」為設計發想，並且提供更加輕鬆的騎乘姿態。

Ducati V4 S系列建議售價

Streetfighter V4 S：158.8萬
Streetfighter V4 S Corse：163.8萬
Panigale V4 S：196.8萬
Panigale V4 S Corse：201.8萬

此次第7代雙車型都針對人體工學進行精準設計，包括座椅與油箱都提供更大的移動空間，並且更容易固定也更好支撐，腳踏則內移10mm，大傾角時不易磨到也更符合空氣力學；在街車款的Streetfighter V4 S身上，則進一步調整把手位置，減輕走街代步的壓力，也讓身高較高的騎士不會感到擁擠。

▲158.8萬起！杜卡迪「全新V4 S仿賽＆街車」來了　限量車型同步現身。（圖／記者張慶輝攝）

▲Panigale V4 S在開發之初就將空力需求融入車身造型，而不是先做車身再加空力。

在外型方面，Panigale V4 S在開發之初，就已經將空力需求融入車身造型，而非「先造車身再塞空力」的作法，這使得空氣阻力降低4%，車側的翼片也確實能帶來下壓力，使得加速、煞車與過彎都更穩定；Streetfighter V4 S則是延續「去除整流罩的Panigale」的手法，並將車側翼片增加至左右各2片，一樣能在高速時提供下壓力。

▲158.8萬起！杜卡迪「全新V4 S仿賽＆街車」來了　限量車型同步現身。（圖／記者張慶輝攝）

▲兩款車型均搭載相同的引擎，具備214匹馬力與12.4公斤米扭力。

無論跑車款或街車款，兩者均搭載Desmosedici Stradale 90度V4引擎（排氣量1,103c.c.），能榨出214匹馬力與12.4公斤米扭力，全新設計的鋁合金車架與中空對稱雙搖臂，以更多彈性帶來更安定的騎乘感受，前後懸吊均為Ohlins全可調製品，並且都配有電子阻尼系統，煞車則是Brembo Hypure等級，加上倍耐力配胎，幾乎是一交車就能直接下賽道。

▲158.8萬起！杜卡迪「全新V4 S仿賽＆街車」來了　限量車型同步現身。（圖／記者張慶輝攝）

▲158.8萬起！杜卡迪「全新V4 S仿賽＆街車」來了　限量車型同步現身。（圖／記者張慶輝攝）

▲全新設計的車架與後搖臂更有彈性，帶來安定的操控感受，前後避震器皆為Ohlins全可調，並附有電子阻尼功能。

當然電控也是Ducati的拿手好戲，除了過去車迷所熟知的各項功能外，這次還新增了相當神奇的Race eCBS電子連動煞車系統，車輛會在必要的時候，自動對後煞車施加壓力，以此協助騎士做到「收線」的動作，對於非專業賽車手的玩家來說，就算不熟悉後煞車操作技巧，也能透過這項功能大大增加攻彎的迴旋效率。

▲158.8萬起！杜卡迪「全新V4 S仿賽＆街車」來了　限量車型同步現身。（圖／記者張慶輝攝）

▲俗稱「3色版」的Panigale V4 Tricolore，將義大利國旗配色巧妙配置在車身的左側、中間與右側。

在2款全新V4 S新車以外，今日也有稀客現身會場，包括Panigale V4 Tricolore、以及Panigale V4 Lamborghini，前者俗稱「3色版」，將義大利國旗配色分別配置在車輛的左側、中間與右側，後者則是與Lamborghini聯名推出的車型，全球限量僅630輛，並且車主還能加購1套專屬的安全帽與皮衣，與愛車的搶眼配色相互呼應。

▲158.8萬起！杜卡迪「全新V4 S仿賽＆街車」來了　限量車型同步現身。（圖／記者張慶輝攝）

▲全球限量僅630輛的Panigale V4 Lamborghini台灣有搶到配額，車主也加購了專屬的皮衣與安全帽。

►5月新車銷量「TOYOTA神車上看4000輛」！特斯拉攻佔第3名

►67.8萬起！中華麵包車「J Space推COSSI特仕版」轎車配備上身更舒適

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：Ducati杜卡迪V4SPanigaleStreetfighterTricoloreLamborghini重機摩托車機車檔車仿賽跑車街車紅牌新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【有咩來貼】小羊臉狂貼飼主腿 根本養到撒嬌怪❤

推薦閱讀

12.8萬起！台灣Honda「第3款白牌機車」來了　MSX GROM正式開賣

12.8萬起！台灣Honda「第3款白牌機車」來了　MSX GROM正式開賣

67.8萬起！中華麵包車「J Space推COSSI特仕版」轎車配備上身更舒適

67.8萬起！中華麵包車「J Space推COSSI特仕版」轎車配備上身更舒適

1445萬起！保時捷「911跑車最強量產版」登台　敞篷版同步導入

1445萬起！保時捷「911跑車最強量產版」登台　敞篷版同步導入

5月新車銷量「TOYOTA神車上看4000輛」！特斯拉攻佔第3名

5月新車銷量「TOYOTA神車上看4000輛」！特斯拉攻佔第3名

Scania「全新11公升引擎卡拖車」台灣開賣！XT硬漢套件同步導入

Scania「全新11公升引擎卡拖車」台灣開賣！XT硬漢套件同步導入

194萬起！賓士「全新CLA旅行車版」台灣開賣　油電＆電動又同價

194萬起！賓士「全新CLA旅行車版」台灣開賣　油電＆電動又同價

最新文章

Audi第3代Q7旗艦休旅車海外發表2026-06-18

賓士63高性能休旅雙車型大幅改款登場2026-06-17

杜卡迪全新V4 S仿賽＆街車來了2026-06-17

台灣普利司通「4款新輪胎」發表上市2026-06-17

台灣「國產休旅大降價25萬」最後出清2026-06-17

鴻華先進「全新休旅Cavira」上市2026-06-17

「HONDA人氣入門休旅」即將推新改款2026-06-17

「TOYOTA帥氣油電Prius」日本推新年式2026-06-17

TOYOTA「新7人座MPV」Granvia預告上市2026-06-17

BMW全新大改款X5進入最終測試2026-06-17

熱門文章

台灣「國產休旅大降價25萬」最後出清2026-06-17

賓士63高性能休旅雙車型大幅改款登場2026-06-17

BMW「最便宜的旅行車」台灣準備導入2026-06-15

杜卡迪全新V4 S仿賽＆街車來了2026-06-17

鴻華先進「全新休旅Cavira」上市2026-06-17

TOYOTA「新7人座MPV」Granvia預告上市2026-06-17

福特「新7人座休旅」黑化特仕車登場2026-06-15

「台灣TOYOTA Town Ace」廂型車配備升級更加分2026-06-16

TOYOTA新7人座MPV開賣「新台幣132萬」2026-06-13

偉士牌全新180cc車款台灣發表2026-06-16

相關新聞

台鐵「E500漏油、R200車況差」驗收卡關　董座揪派車亂象改正

台鐵「E500漏油、R200車況差」驗收卡關　董座揪派車亂象改正

BMW「全新大改款X5」進入最終測試！電動版＋氫氣版同步提供

BMW「全新大改款X5」進入最終測試！電動版＋氫氣版同步提供

Skoda旗艦電動休旅「完成150萬公里極端測試」！Peaq預告6／23發表

Skoda旗艦電動休旅「完成150萬公里極端測試」！Peaq預告6／23發表

18.9萬起！偉士牌「全新180cc車款」台灣發表　80周年特仕版也來了

18.9萬起！偉士牌「全新180cc車款」台灣發表　80周年特仕版也來了

新「TOYOTA GR Yaris暴力鴨」台灣開賣！配備升級不漲價、全新方向盤更帥

新「TOYOTA GR Yaris暴力鴨」台灣開賣！配備升級不漲價、全新方向盤更帥

讀者迴響

熱門文章

台灣國產休旅「大降價25萬」賣完就沒了！5人、7人座最後出清

台灣國產休旅「大降價25萬」賣完就沒了！5人、7人座最後出清

賓士「63高性能休旅雙車型」大幅改款登場！V8引擎進化尬電更會跑

賓士「63高性能休旅雙車型」大幅改款登場！V8引擎進化尬電更會跑

BMW「最便宜的旅行車」台灣準備導入！睽違8年、新車送測搶先曝光

BMW「最便宜的旅行車」台灣準備導入！睽違8年、新車送測搶先曝光

158.8萬起！杜卡迪「全新V4 S仿賽＆街車」來了　限量車型同步現身

158.8萬起！杜卡迪「全新V4 S仿賽＆街車」來了　限量車型同步現身

123.9萬、接單破千張！鴻華先進「全新休旅Cavira」上市告別百萬有找n7

123.9萬、接單破千張！鴻華先進「全新休旅Cavira」上市告別百萬有找n7

TOYOTA「新7人座MPV」Granvia預告上市！內裝配備升級搭載2.5升油電

TOYOTA「新7人座MPV」Granvia預告上市！內裝配備升級搭載2.5升油電

福特「新7人座休旅」黑化特仕車登場！台灣今年進口再等等

福特「新7人座休旅」黑化特仕車登場！台灣今年進口再等等

「台灣TOYOTA Town Ace」迎戰中華 J Space！全新配備升級更舒適

「台灣TOYOTA Town Ace」迎戰中華 J Space！全新配備升級更舒適

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時七天端午快閃

6/15～6/21 限時開搶！全家購物金、萊爾富咖啡和東森幣，超過 3000 份好禮限量送！

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366